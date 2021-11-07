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Белорусы начали экономить на соках, крупе, подсолнечном масле и обуви

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  • 7.11.2021, 15:14
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Белорусы начали экономить на соках, крупе, подсолнечном масле и обуви

Как инфляция повлияла на потребительскую корзину.

Сайт Тhinktanks.by проанализировал данные официальной статистики по динамике розничной продажи, сравнив период с января по сентябрь 2021-го с аналогичным периодом прошлого года. Отметим, что Белстат публикует данные лишь по ограниченному набору товаров.

Оказалось, что сильнее всего просели продажи фруктового сока.

Топ-5 товаров по падению продаж:

фруктовые и овощные соки – -14%

телевизоры – -11,5%

крупа – -10%

обувь – -10%

масло растительное – -9%

Повлиял ли на выбор покупателей рост цен на определенные категории товаров?

За год – с сентября прошлого по сентябрь нынешнего – больше всего подорожали овощи: свекла, морковь, капуста. Цены на них выросли на 45-67%, однако продажи овощей за это период только увеличились. Фрукты подорожали сравнительно несильно (за исключением бананов).

Подорожало на 50% растительное масло, и как видим, покупать его стали меньше. Выросли цены на полуфабрикаты и изделия из мяса, что не заставило белорусов отказаться от них. Зато необработанного мяса стали покупать меньше.

Что касается обуви и телевизоров, спрос на которые упал, то по последним у Белстата данных нет, а обувь подорожала незначительно.

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