Наступление повстанцев на столицу Эфиопии: США приказали своим сотрудникам покинуть страну 7.11.2021, 15:21

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Боевики из региона Тиграй приближаются к Аддис-Абебе.

США приказали своим правительственным сотрудникам в Эфиопии, не связанным с чрезвычайными ситуациями, покинуть страну. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на посольство США в Аддис-Абебе (перевод — УНН).

В США считают, что инциденты с беспорядками в Эфиопии и различные проявления этнического насилия происходят без предупреждения, а значит ситуация может осложниться и вызвать перебои в цепочке поставок, отключение связи и сбои в передвижении.

3 ноября Эфиопия объявила чрезвычайное положение — после того, как повстанцы из региона Тиграй заявили, что за последние дни захватили несколько городов и рассматривают возможность марша на Аддис-Абебу.

Власти Аддис-Абебы приказали жителям зарегистрировать оружие и подготовиться к защите своих районов. Правительства четырех из 10 регионов страны также призвали эфиопов взяться за оружие для борьбы с силами Тиграя.

Оппозиционный альянс, сформированный во время встречи специального представителя США Джеффри Фелтмана с премьер-министром, на фоне призывов к немедленному прекращению огня и переговорам о прекращении войны, которая унесла жизни тысячи людей с ноября 2020 года. Премьер-министр также встретился с главой гуманитарной службы ООН Мартином Гриффитсом по поводу быстро нарастающего кризиса.

Боевики Тиграя приближаются к столице страны Аддис-Абебы, как сообщает Государственный департамент, а Эфиопия в пятницу призвала военных ветеранов присоединиться к тому, что она сейчас называет “экзистенциальной войной”.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в своем заявлении призвал силы Армии освобождения Тиграя и Оромо “немедленно остановить текущее продвижение до Аддис-Абебы”. Он также призвал правительство Эфиопии прекратить свою военную кампанию, включая авиаудары в Тиграе, и мобилизацию этнических ополчений.

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