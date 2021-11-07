В Польше и Литве рассказали, сколько мигрантов из Беларуси развернули за последние сутки 1 7.11.2021, 16:01

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Соседи Беларуси продолжают борьбу с завезенными режимом Лукашенко мигрантами.

Пограничники Литвы и Польши за минувшие сутки не пустили в свои страны несколько сотен мигрантов. Об этом сообщили пограничные ведомства этих стран.

Польская пограничная служба зафиксировала 240 человек, пытавшихся нелегально проникнуть на территорию страны из Беларуси. 13 человек были задержаны. Литовцы рассказали о 98 мигрантах, которых развернули.

Сутками ранее их было намного больше — 570 и 126 (в Польше и Литве соответственно).

Поляки также сообщили, что приняли решение о высылке из страны 93 человек и задержали троих людей — двоих из Сирии и одного из Грузии — за пособничество мигрантам.

Литовцы добавили, что за минувшие сутки не применяли служебное оружие. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.

Как сообщает delfi.lt, 6 ноября, в Литве из приграничной зоны к границе с Беларусью доставили семью мигрантов из 6 человек из Ирака. Среди них было четверо несовершеннолетних детей, младшему - меньше двух лет.

Напомним, на этой неделе отношения Польши и Беларуси из-за инцидентов на границе еще больше обострились.

Временный поверенный в делах Беларуси в Польше Александр Чесновский 2 ноября был вызван в польский МИД. Причиной стал инцидент с появлением на территории страны людей в форме с оружием, которые затем ушли в Беларусь. Об этом происшествии, случившемся в ночь с 1 на 2 ноября, рассказывал министр-координатор спецслужб Польши Станислав Жарын.

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