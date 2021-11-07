Эксперимент в Бельгии: там набрали команду из бесплатных футболистов умным софтом 1 7.11.2021, 16:07

И она лидирует!

В английском языке есть идиома Sleeping Giant («Спящий гигант»), которую очень любят спортивные журналисты. Ее применяют в описании футболистов с высоким потенциалом, которые редко проявляют свои таланты на поле. Иногда «спящими гигантами» называют и клубы – так говорят о командах с богатой историей и трофеями, которые переживают непростой период в истории, пишет «Трибуна».

Клуб АПЛ «Брайтон», купленный в 2009 году британским бизнесменом и профессиональным игроком в покер Тони Блумом, к числу «спящих гигантов» не относится. Команда из главного курортного городка Англии никогда в своей более чем столетней истории и близко не подбиралась к трофеям. Зато это определение идеально подходит к другому футбольному активу Блума.

Брюссельский «Ройал Юнион Сент-Жиллуа» или просто «Юнион», как его называют в Бельгии, один из самых титулованных клубов в истории местного футбола. По числу титулов он уступает лишь «Андерлехту» и «Брюгге». Почему же тогда название клуба кажется вам незнакомым? Все очень просто – последнее из своих 11 чемпионств «юнионисты» отпраздновали в 1935 году. А в высшем дивизионе до нынешнего года они не выступали с 1973-го. Но инвестиции Блума, кажется, пробудили этого древнего гиганта от затянувшейся спячки. Прямо сейчас «Юнион» – лидер чемпионата Бельгии.

«Юнион» должен был умереть еще 45 лет назад – спасли районные власти

Таблица первого бельгийского дивизиона после 13-го тура выглядит удивительно: на первой строчке единолично идет новичок Про-Лиги – брюссельский «Юнион».

Бельгийская лига не входит в число топовых в Европе – в таблице коэффициентов УЕФА она на 13-м месте между Сербией и Швейцарией. Однако ведущие бельгийские клубы на слуху – «Брюгге» и «Андерлехт» регулярно участвуют в групповом этапе Лиги чемпионов. Известны в Европе и другие бельгийские команды, чьи академии в последние годы регулярно выпускают звезд европейского уровня. В скромном «Генке» начинали Тибо Куртуа, Кевин Де Брюйне, Кристиан Бентеке, Дивок Ориги, в льежском «Стандарте» – Аксель Витцель, Маруан Фелайни и Миши Баштуайи, в «Жерминаль Беерсхот» – Ян Вертонген и Тоби Алдервейрелд.

«Юнион» не входит в число бельгийских фабрик талантов. За последние 50 лет клубная академия подготовила лишь одного игрока, добившегося относительных успехов на европейском уровне – выпускник академии «Юниона» 2004 года крайний полузащитник Набиль Дирар был заметным игроком в «Брюгге», «Монако» и «Фенербахче», а со сборной Марокко принял участие в двух матчах ЧМ-2018 в России.

В этом нет ничего удивительного – с 1973 года и до начала нынешнего сезона «Юнион» ни разу не поднимался в высший дивизион. Последнюю попытку вернуть клубу с юга Брюсселя былое величие предприняли в 1975-м. «Юнион» к тому моменту впервые в истории опустился в третий дивизион и потерял профессиональный статус. В этот момент тонущий клуб с историей подхватил амбициозный бизнесмен Гислан Байе. Он пообещал сделать «Юнион» чемпионом через пять лет, пригласил в команду несколько опытных игроков из первого дивизиона, в том числе звезду «Андерлехта» тех лет Яна Верхейена. При этом легендарный тренер сборной Бельгии Раймон Гуталс продолжал вызывать Верхейена в национальную команду даже из клуба третьего дивизиона.

«Юнион» с деньгами Байе вышел во вторую Лигу, но на этом штурм вершин закончился – у владельца возникли проблемы в основном бизнесе, и в 1978-м «Юнион» признали банкротом. На этом история 11-кратного чемпиона Бельгии могла бы и закончиться. Но клуб продолжил барахтаться в низших дивизионах благодаря поддержке муниципальных властей брюссельских районов Сен-Жиль и Форе и местных жителей, заполнявших трибуны старинного стадиона «Жозеф Мариен» в живописном Дуден-парке.

Все эти годы правление всякий раз отклоняло предложения по объединению «Юниона» с другими, более богатыми клубами. Ведь «Юнион» с их точки зрения должен был сохраниться в неизменном виде как часть футбольной истории страны и важный элемент культурного наследия Брюсселя.

«Юнион» был главным клубом Бельгии до начала Второй мировой. Про него сочинили водевиль, а на открытие стадиона приезжал «Милан»

Клуб «Юнион Сент-Жиллуа» создали в 1897 году в южном брюссельском предместье Сент-Жиль. К тому времени первенство Бельгии разыгрывалось уже два года, и на первых ролях были клубы, созданные британскими экспатами и студентами, которые и завезли футбол со своих островов на континент. Британские корни имеют старейшие бельгийские клубы – «Антверпен», «Брюгге», «Моленбек».

В отличие от них, создателями «Юниона» были местные ребята, которые хотели померяться силами с англичанами. На момент образования «Юниона» самому старшему из них было 19 лет. Судя по архивным публикациям, дошедшим с того времени, «юнионисты» играли в брутальный силовой футбол, вызывая гнев основоположников игры. В прессе новая команда заслужила прозвище «Апаши» – так в те годы называли банды хулиганов с парижских окраин, терроризировавших почтенную публику в центре французской столицы.

Однако этот стиль оказался эффективным – в 1904 году, через семь лет после основания, «Юнион» выиграл свое первое чемпионство. Это стало началом эпохи тотального домингирования: в следующих 11 сезонах, вплоть до начала Первой мировой, «юнионисты» из Сент-Жиля взяли семь титулов чемпионов Бельгии.

Известность «Юниона» вышла за пределы страны – в 1910 году лучшего игрока команды Луиса Ван Хеге сманил «Милан». Бельгийский форвард стал легендой итальянского клуба – за пять сезонов забил 98 голов, причем 5 из них влетели в ворота «Ювентуса» в матче, который закончился разгромом туринского клуба со счетом 8:1. Это до сих пор самое крупное поражение в истории «Юве», о котором любят вспоминать в Милане.

После возобновления первенства в 1919 году конкуренция в чемпионате Бельгии возросла. «Юниону» уже не удавалось так часто оказываться на вершине, зато клуб обрел собственный стадион. Район Сент-Жиль активно застраивался (сейчас это самый густонаселенный район Брюсселя), и до этого команде постоянно приходилось искать площадку для домашних матчей.

В итоге клуб согласовал строительство стадиона в соседнем брюссельском районе Форе. Арена на 8 тысяч мест была построена на краю большого и дремучего Дуден-парка, который до сих пор называют «легкими Брюсселя». К строительству были привлечены ведущие специалисты: например, сохранившиеся до сих пор стеклянные витражи и барельефы на центральном фасаде создал скульптор Оскар Де Клерк, классик стиля ар-деко. В 2010 году стадиону присвоили статус Памятника культурного наследия. Подобный статус есть и у всего Дуден-парка, что делает стадион неприкосновенным – его нельзя ни расширить, ни даже построить козырек над трибуной – это испортит исторически значимый вид.

На открытии стадиона, который медиа описывали как «самый современный в мире» – на нем было искусственное освещение, роскошь по тем временам, в Англию эта новация пришла как раз из Бельгии – «Юнион» сыграл товарищеский матч против «Милана», что подчеркивало его статус.

Последние чемпионства «Юнион» оформил в середине 1930-х и сделал это эпично: команда не проигрывала на протяжении трех чемпионатов кряду, сыграв 60 официальных матчей без поражений. Конец рекордной серии положил главный исторический соперник «Юниона» – «Моленбек» из соседнего брюссельского района. Следующие два чемпионства праздновали уже моленбекцы.

Дерби между этими клубами легло в основу водевиля «Боссеман и Коппеноль», который стал частью брюссельского городского фольклора и до сих пор идет в театрах. Сюжет пьесы Поля ван Сталле и Йориса д’Хансвика, бельгийских Ильфа и Петрова – очевидная пародия на «Ромео и Джульетту», где причиной вражды между семьями двух соседей стали их футбольные пристрастия: Боссеманы – болельщики «Юниона», а Коппеноли – «Моленбека».

После Второй мировой войны в бельгийском чемпионате появился новый гегемон из Брюсселя – «Андерлехт» начал выигрывать один чемпионат за другим, а «Юнион» постепенно отошел в тень. В 1958-м клуб дошел до полуфинала Кубка Ярмарок – предшественника Кубка УЕФА, – выбив по пути к нему «Рому», но завоевать европейский трофей не удалось. А дальше некогда великий брюссельский клуб ждали десятилетия безвестности. Характерная деталь: многие из нынешних игроков «Юниона», лидирующего в Про-Лиге, в интервью бельгийской прессе признавались, что до приглашения никогда не слышали про «Юнион». Причем не слышали даже футболисты, родившиеся и всю жизнь игравшие в Бельгии.

Тони Блум собрал нынешний состав без денег. Находить игроков помогала его компьютерная программа

Когда в мае 2018 года было объявлено, что владелец «Брайтона» британский мультимиллионер Тони Блум покупает «Юнион», пару сезонов назад выбравшийся из полупрофессиональной лиги во второй дивизион, немногочисленные, но преданные болельщики брюссельского клуба несколько напряглись. Они привыкли к скромному клубу и своему старинному стадиону, на трибуне которого можно повстречать соседей, и опасались, что приход британца с большими деньгами нарушит их привычный уклад и разрушит бережно хранимые традиции.

Но Блум их успокоил «Я девять лет руковожу клубом из моего родного Брайтона и знаю, насколько этот клуб важен и дорог для людей в городе. Я долго искал клуб в Европе, где мог бы использовать тот опыт, который получил в «Брайтоне». И прекрасно знаю о том, как важен «Юнион» для коренных жителей Брюсселя, знаю про 11 титулов и историю вашего волшебного стадиона. Сохранить это все очень важно для меня», – заявил Блум, одетый в желто-голубой шарф «Юниона» в первом интервью для бельгийского ТВ.

Блум пообещал не вмешиваться в операционную деятельность клуба и слово сдержал. «Юнион» возглавил его партнер – 35-летний австралиец Алекс Муцио, работавший 12 лет в компании Блума Starlizard. Эта компания консультирует серьезных игроков на ставках. Профессиональный игрок в покер Блум разработал компьютерную программу, которая анализирует огромный массив данных по любому событию и ищет слабые места в линиях букмекеров, давая клиентам прогнозы, на которых те могут заработать.

Став владельцем футбольного клуба, Блум решил использовать подобный метод и для подбора игроков. Его программа учитывает не только соотношение цена-качество и перспективы развития карьеры, но и совместимость игроков в рамках одной команды и с точки зрения технического оснащения и игрового стиля, и с точки зрения ментальности.

Блум и Муцио решили проверить, возможно ли собрать конкурентоспособную на уровне первого бельгийского дивизиона команду, практически не выкладывая деньги на трансферы.

Муцио признавался: «Сначала мы смотрели клубы в Нидерландах, но решили остановиться на Бельгии, потому что здесь более ровный чемпионат, нет такого огромного разрыва в классе и финансовых возможностях между лидерами и всеми остальными». Как и его старший компаньон, Муцио обещал не особенно вмешиваться в дела клуба. «Я не типичный клубный менеджер, – объяснял он в одном из первых интервью. – Во-первых, я не толстый, старый и седой. Но главное, я не из тех, кто хочет все решать в этом клубе. Это контрпродуктивно. Мы должны дать членам клуба возможность самим принимать решения. Моя задача привести сюда отличных игроков, которые бы стоили дешево, но давали хороший результат. Думаю, что знаю, как это сделать».

Выглядело как хвастовство, но все случилось ровно так, как и обещал Муцио. По данным Transfermarkt, за четыре сезона в «Юнион» Блум и Муцио потратили на трансферы чуть более 2 миллионов евро – большинство игроков приходили в клуб бесплатно. Общий размер инвестиций Блума в Бельгии за это время составил около 20 млн евро, а бюджет клуба в первые три года не превышал 7 млн евро.

В прошлом сезоне костяк команды окончательно сложился. Тренером «Юниона» стал известный в Бельгии специалист Фелис Маццу. 54-летний тренер сделал имя в скромном «Шарлеруа», который под его руководством в одном из сезонов занял третье место. Перед стартом чемпионата-2019/20 его пригласил «Генк» – действующий чемпион Бельгии и участник группового этапа Лиги чемпионов. Но в «Генке» Маццу провалился – сказалась и распродажа лидеров, Леандро Троссард за 20 миллионов ушел как раз в «Брайтон» Блума, а Руслан Малиновский уехал в «Аталанту» за 13 миллионов. Бельгийские медиа отмечали и слишком мягкий характер Маццу, который не дал ему построить команду из звезд бельгийской лиги.

В олдскульном ламповом «Юнионе» никаких звезд не было, и интеллигентный Маццу быстро освоился. Как и обещали британские боссы, состав под Маццу набирали «машинным способом». «Юнион» вполне официально платит фирме Блума за использование его уникальной программы.

Ключевые приобретения действительно были сделаны бесплатно . 30-летний голкипер сборной Люксембурга Антони Морис отказался играть за клуб второй бельгийской лиги «Эксельсиор Виртон» и был тут же подписан «Юнионом». Столпом обороны стал 29-летний англичанин Крис Берджес, почти всю карьеру до этого проведший в «Портсмуте» между четвертым и третьим английским дивизионами.

Но главными приобретениями «Юниона» стала пара нападающих. 22-летний Данте Ванзейр считался большим талантом в знаменитой академии «Генка» и призывался в молодежные сборные Бельгии разных возрастов. Однако к 18 годам он дважды рвал кресты (причем на разных ногах), неудачно съездил в аренду в «Мехелен» – и руководители «фабрики звезд» из Генка решили списать молодого форварда. Возможно, сказалось и короткое знакомство с Маццу – перед арендой в «Мехелен» летом 2019 года Ванзейр вышел на замену в матче Суперкубка Бельгии за «Генк», который только что возглавил Маццу, и за 19 отведенных на поле минут успел забить.

Его напарником в атаке стал 24-летний Дениз Ундав – воспитанник бременского «Вердера» с турецкими корнями. Программа Блума отыскала его в клубе третьего немецкого дивизиона «Меппен».

«Изначально мы были конкурентами, – рассказывает Ванзейр. – Тренер наигрывал схему 4-3-3 с единственным центрфорвардом, и я поначалу выходил на замену Денизу или играл на фланге нападения, где чувствую себя не очень комфортно. Я поговорил с Фелисом, и он прислушался, перестроив схему на 3-5-2, в которой мы стали выходить в паре».

Пара Ванзейр – Ундав сначала смяла второй дивизион: 38 голов на двоих в 28 матчах. Повышение в классе «Юнион» оформил за пять туров до окончания чемпионата. Символично, что победа, обеспечившая им повышение, была добыта в игре с «Моленбеком». По случаю возвращения клуба в высший дивизион спустя 48 лет в Сент-Жиле устроили настоящий карнавал, несмотря на действовавшие тогда коронавирусные ограничения.

Перед стартом нынешнего сезона руководство клуба объявило об удвоении бюджета (до 15 млн евро). Болельщики ждали серьезного усиления состава, но Блум остался верен себе. На трансферы не было потрачено ни цента, и «Юнион» вернулся в элиту с составом, общую стоимость которого Transfermarkt оценивал в 16,2 млн евро. В то же время состав «Брюгге» стоил 166 миллионов, «Генка» – 134 миллиона, а «Андерлехта» – 90 миллионов. Усилениями основы стали лишь левый защитник Барт Ниукоп – воспитанник «Фейноорда» к своим 25 годам так и не смог закрепиться в основе родного клуба и был отпущен бесплатно, да японец Каора Митома, которого купил «Брайтон» у японского «Кавасаки» и тут же отдал в аренду братскому «Юниону». Впрочем, Блум и Муцио отрицают, что станут использовать «Юнион» для обкатки перспективной молодежи английского клуба. И пока японец – единственный подобный прецедент.

К старту турнира состав дешевле был только у другого дебютанта лиги «Серезьена», который сразу обосновался внизу турнирной таблицы. А «Юнион» с первого тура рванул вперед. Пара Ванзейр – Ундав оказалась эффективной и на уровне Про-Лиги: после 13 туров они на двоих наколотили 17 голов при 13 голевых передачах, став самой эффективной связкой чемпионата. Тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес даже включил Ванзейра в расширенный список сборной на матчи отбора к ЧМ-22.

«Многие клубы укрепили составы новичками, но им надо время, чтобы сыграться, а мы практически этим же составом отыграли прошлый сезон и прекрасно взаимодействуем друг с другом, – объясняет Ванзейр. – С Денизом мы хорошо чувствуем друг друга и это нам помогает. Задача Дениза цепляться за мячи впереди, и если ему это удалось, он знает, как сделать передачу, чтобы я ворвался на скорости за спины защитников».

«Юнион» идет на первом месте, при этом забив больше всех голов и меньше всех пропустив (хотя по xG «Юнион» лишь на шестом месте). В тихом районе Сент-Жиль уже задумываются о 12-м чемпионстве. А бельгийские журналисты все чаще спрашивают у Алекса Муцио о том, когда они вместе с Блумом начнут строить новый стадион: старинный «Жозеф Мариен» с трибуной-памятником на 8 тысяч уже с трудом вмещает желающих посмотреть на проснувшегося гиганта.

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