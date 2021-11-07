На «Гродно Азот» началось снижение зарплаты
- 7.11.2021, 16:09
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Работникам гродненского предприятия самое время присоединиться к забастовке.
На «Гродно Азот» началось снижение заработной платы.
Базовый размер премии за сентябрь, определяемый с учетом загрузки производственных мощностей, темпов роста объемов выпуска товаров-представителей и выполнения иных показателей эффективности работы, составит 70%.
В связи с невыполнением показателей премирования в соответствии с действующим положением будет начислена премия не в полном объеме, в том числе с учетом частичного начисления премии, отдельным категориям работников следующих цехов: карбамид-2, карбамид-3, карбамид-4, АКиКАС, метанол, капролактам-1, капролактам-2, циклогексанон-2, ВЕН, КИПиА ПААУМ, котельный, водоснабжение и др.