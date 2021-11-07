В Амстердаме снова хотят запретить продавать каннабис иностранцам 7.11.2021, 16:32

Такой запрет действует с 2013 года во всей стране, кроме столицы Нидерландов.

Мэр Амстердама Флемке Халсема выдвинула предложение ввести запрет на посещение туристами кафе с каннабисом после того, как столица Нидерландов "стала свидетелем антиобщественного поведения туристов". Об этом сообщает SchengenVisaInfo.com.

Халсема предложила, чтобы посещать 166 кафе, торгующих каннабисом, было разрешено только голландцам, а туристы могли сосредоточиться на других туристических местах и поехать в Амстердам "по правильным причинам", отмечают в издании.

"Мы хотели бы, чтобы туристы приехали сюда из-за красоты и культурного наследия Амстердама. А наркотуры - причина увеличения спроса на марихуану", - сказала она.

Треть туристов перестанет посещать страну – отчет

Ранее мэр Амстердама Флемке Халсема уже выдвигала такое предложение в феврале 2020 года. Хотя, согласно отчетам, одна треть туристов перестанет посещать страну, и Амстердам лишится существенной части доходов от туризма, добавляют в SchengenVisaInfo.com.

"Если бы они запретили (продавать каннабис) туристам, 80% наших клиентов просто исчезли бы. Это полная ложь. Они никогда не позволят этому случиться", - сказала для Deutsche Welle Ива МакГуайр, работающая в одном из таких кафе. Она предположила, что запрет вряд ли вступит в силу.

Управляющий амстердамским музеем каннабиса Гэри Галлахер согласился с этим, также заявив, что пандемия и ограничения продемонстрировали, насколько невыгодным может быть отсутствие гостей для местных заведений.

Галлахер также отметил: хотя кофейни были закрыты во время карантина, торговцев наркотиками можно было увидеть в Амстердаме "на каждом углу".

Юрист Дон Седар утверждает, что культура Амстердама должна быть улучшена, поскольку такое изменение привлечет различные типы туристов; таким образом, город станет "более пригодным для жизни его жителей".

Для одной из кампаний 2021 года столица учредила фонд в размере 100 000 евро, чтобы стать местом, где путешественники будут уделять внимание посещению объектов уличного искусства и других творческих локаций, которые одновременно решают вопросы устойчивости и экологичности.

Ранее член лейбористской партии PvdA Деннис Буткан заявлял, что цель по привлечению большего количества туристов соответствует видению города, согласно которому "посетители приветствуются, но не любой ценой".

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