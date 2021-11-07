Украина включила Беларусь в список стран с высокими угрозами для авиационной безопасности 1 7.11.2021, 16:50

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Почему?

Государственная авиационная служба Украины включила Беларусь в список стран с высокими угрозами и рисками для авиационной безопасности наряду с 7 другими странами - Сирией, Палестиной, Йеменской Республикой, Ливией, Афганистаном, Ираном, а также северной и центральной частью Синайского полуострова.

Как сообщили «Радыё Свабода» в ответ на официальный запрос, каждые три месяца Госавиаслужба «определяет и постоянно обновляет список государств и аэропортов, в которые временно запрещены или ограничены полеты самолетов украинских эксплуатантов за пределы Украины на основании полученной информации от правоохранительных органов и других источников, в том числе анонимных».

Как сообщили в Госслужбе, рабочая группа также учла ситуацию, сложившуюся 23 мая этого года во время рейса Ryanair Афины-Вильнюс.

Глава Государственной авиационной службы Украины Александр Бильчук добавил, что его ведомство по закону обязано реализовывать комплекс мер, направленных на предотвращение авиационных событий, в том числе путем запрета, отмены, приостановки или изменения выполнения любых полетов и авиационных угроз. к авиационной безопасности или их несоответствие определенным стандартам и авиационным правилам Украины.

Александр Бильчук также сообщил, что «Белавиа» не имеет разрешений на выполнение регулярных международных рейсов из Украины и в Украину в зимний сезон 2021-2022 годов (с 31 октября по 26 марта).

«Права на использование воздушных линий не выдавались. В случае возобновления авиасообщения между Украиной и Беларусью (белорусские) авиаперевозчики должны подать заявку в Государственную службу полетов. Это предусмотрено правилами выдачи разрешений операторам на вылет из аэропортов Украины и прибытие в аэропорты Украины», - сказал глава Государственной авиационной службы Украины Александр Бильчук.

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