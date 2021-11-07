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Андрей Шевченко возглавил итальянский клуб

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  • 7.11.2021, 17:08
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Андрей Шевченко возглавил итальянский клуб

Легендарный украинский футболист и тренер подписал контракт до 2024 года.

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко возглавил итальянский футбольный клуб. Шевченко теперь будет тренировать игроков "Дженоа".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление клуба.

"Андрей Шевченко - новый тренер "Дженоа". Добро пожаловать, мистер", - заявил клуб на своей странице в Twitter.

Как сообщается на сайте клуба, согласно заключенному контракту, Шевченко будет возглавлять "Дженоа" до 30 июня 2024 года.

"CFC "Дженоа" и 777 Partners тепло приветствуют господина Шевченко и желают ему плодотворной работы во главе старейшего клуба Италии", - говорится в сообщении на сайте клуба.

Как известно, последним местом работы Шевченко была сборная Украины, с которой он дошел до четвертьфинала Евро-2020. Шевченко покинул сборную 1 августа после окончания контракта.

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