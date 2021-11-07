«Ник и Майк»: Вы не крепостные 7.11.2021, 17:13

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Предприятие, на котором есть забастовка, продать практически невозможно.

Прокомментируем пост «Незыгаря» о готовящейся распродаже белорусского фамильного серебра. Большого экономического смысла в реализации данного вброса нет. Предприятия закредитованы, хронически убыточны и требуют инвестиций в модернизацию. Это если смотреть на них как актив в виде предприятия, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Но расположенные в Минске в первую очередь важнее и перспективнее с точки зрения земли. Именно по такой схеме «вернулась» жизнь в свое время на «Мотовело», «Белвар» или «Луч». Земля под предприятиями стоит дороже, чем то, что на ней функционирует.

В результате нехитрой схемы остается несколько цехов, которые имитируют производство, а большая часть актива используется для строительства жилья, бизнес-центров или открытия гостиниц и казино. Работники предприятия при этом оптимизируются до невозможности. Сокращение численности исчисляется не процентами, а разами.

По косвенным признакам именно такие процессы в настоящее время запустила хунта. С предприятий увольняют по спискам. И это не только актив или «политически неблагонадежные». Это все те, кто может выразить недовольство тем, что может осуществиться продажа предприятия.

Как показывает мировой опыт, предприятие, на котором есть недовольство или тем более забастовка, продать практически невозможно. Новому хозяину не нужны проблемы с коллективом.

Если вы многое терпели и терпите до сих пор, но против того, чтобы вас продавали как крепостных - есть хороший выход. Борьба за свои экономические права, здоровье и жизнь.

Этот выход – локдаун/забастовка/карантин/ковидовка.

Коллеги из «Семибоярщины» подтверждают, что именно это нервирует хунту и заставляет выставлять негласные блокпосты из карателей. Для них вы - рабы, кормовая база. И не более того.

Пора вырываться из этой модели. С Востока или Запада свобода не придет. Все исключительно в наших руках!

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