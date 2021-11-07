СМИ: Режим Лукашенко готовится принимать до 40 рейсов в неделю из Стамбула, Дамаска и Дубая 12 7.11.2021, 17:27

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В настоящее время в Беларусь ежедневно прибывают около 800−1000 мигрантов.

До марта Беларусь готовится еженедельно принимать около 40 рейсов в неделю из Стамбула, Дамаска и Дубая. Об этом сообщает немецкая газета Welt am Sonntag. По данным издания, скоро может появиться возможность летать с Ближнего Востока в пять других белорусских аэропортов.

Таким образом, количество рейсов из региона в Минск выросло более чем вдвое по сравнению с зимой 2019−2020 годов, цитирует издание Deutsche Welle. Тогда в Минске в неделю приземлялись около 17 самолетов из этих и других аэропортов на Ближнем Востоке.

В настоящее время в Беларусь ежедневно прибывают около 800−1000 мигрантов, свидетельствуют данные немецких спецслужб, пишут немецкие СМИ. По их данным, мигранты для перелетов в Беларусь чаще всего используют аэропорты Стамбула, Дамаска и Дубая, чтобы отправиться дальше в страны ЕС. В связи с этим вскоре могут быть задействованы для обслуживания рейсов из стран Ближнего Востока еще пять белорусских аэропортов. Они превратятся из национальных в международные. Один из них, как отмечается, расположен в городе Гродно.

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