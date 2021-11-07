В Беларуси хотят продлить ограничения на вывоз макулатуры 2 7.11.2021, 17:55

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Их вводили из-за дефицита сырья.

В Беларуси хотят продлить ограничения по вывозу из страны макулатуры. По мнению чиновников, это должно нарастить поставки на внутренний рынок, улучшить ситуацию с целлюлозно-бумажной отрасли, а также увеличить валютные поступления за счет экспорта готовой продукции, а не сырья. Предыдущие подобные ограничения вводили на фоне дефицита макулатурного сырья, передает zerkalo.io.

Нынешние ограничения по экспорту макулатуры действуют до 18 ноября. В этой ситуации чиновник задумали о его продлении.

Концерн «Беллесбумпром» подготовил проект постановления Совмина «О лицензировании экспорта из Республики Беларусь за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов)». Им предлагают продлить ограничения по вывозу за границу макулатуры. Для этого хотят оставить на некоторое время необходимость получать специальное разрешение для экспорта такого сырья. Уточним, что отдельные товары из Беларуси можно вывозить только при таком разрешении.

Продлить ограничения предлагают для того, что «стабилизировать деятельность отечественной целлюлозно-бумажной отрасли». Чиновники полагают, что экспорт сырья отрицательно повлияет на развитие целлюлозно-бумажной отрасли в целом, а также получение валютной выручки.

Ограничения по экспорту макулатуры, которое действует сейчас, и то, которое было в 2020 году, вводили в условиях дефицита макулатурного сырья, уточняют в проекте постановления.

Кроме того, сейчас в Беларуси также действует госзаказ на заготовку и сдачу отходов бумаги и картона для республиканских государственных нужд. Чиновники предлагают продлить также и это требование.

«Отмена в 2022 году заказа на поставку (заготовку, сдачу) отходов бумаги и картона для республиканских государственных нужд может привести к падению объемов заготовки и, как следствие, к росту цен на макулатуру, что будет способствовать вывозу из страны стратегического сырья», — уточняют в обосновании к проекту постановления.

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