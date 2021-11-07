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В Польше показали новое видео с границы: мигранты пытаются атаковать пограничников

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  • 7.11.2021, 18:01
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В Польше показали новое видео с границы: мигранты пытаются атаковать пограничников

Ситуация на границе становится все более напряженной.

Министерство обороны Польши опубликовало новое видео, снятое на границе с Беларусью, где видно, как некоторые мигранты пытаются атаковать пограничников.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На записи можно видеть, как несколько молодых людей бросают ветки или камни в направлении человека с польской стороны, держащего камеру.

"Польские военные и пограничники встречаются с такими ситуациями ежедневно. Сегодня группа молодых мигрантов атаковала наш патруль в присутствии по меньшей мере одного белорусского пограничника", - заявило ведомство в своем Twitter.

"Ситуация на границе становится все более напряженной. Такие случаи - уже обыденные. Мы должны быть благодарны нашим военным и пограничникам за их службу", - прокомментировал министр обороны Мариуш Блащак.

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