В Польше показали новое видео с границы: мигранты пытаются атаковать пограничников 11 7.11.2021, 18:01

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Ситуация на границе становится все более напряженной.

Министерство обороны Польши опубликовало новое видео, снятое на границе с Беларусью, где видно, как некоторые мигранты пытаются атаковать пограничников.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На записи можно видеть, как несколько молодых людей бросают ветки или камни в направлении человека с польской стороны, держащего камеру.

"Польские военные и пограничники встречаются с такими ситуациями ежедневно. Сегодня группа молодых мигрантов атаковала наш патруль в присутствии по меньшей мере одного белорусского пограничника", - заявило ведомство в своем Twitter.

"Ситуация на границе становится все более напряженной. Такие случаи - уже обыденные. Мы должны быть благодарны нашим военным и пограничникам за их службу", - прокомментировал министр обороны Мариуш Блащак.

Sytuacja na granicy jest coraz bardziej napięta. Tego rodzaju sytuacje są teraz niemal codziennością. Wszyscy powinniśmy być wdzięczni naszym żołnierzom i funkcjonariuszom Straży Granicznej za ich służbę. https://t.co/7KqH27oOg3 — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 7, 2021

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