Коста-Рика первая в мире ввела обязательную вакцинацию детей от COVID-19 7.11.2021, 18:14

Первую дозу вакцины получили около 73 процентов подростков.

Министерство здравоохранения Коста-Рики ввело обязательную вакцинацию против COVID-19 для детей и подростков. Их будут прививать препаратом Comirnaty производства BioNTech/Pfizer, передает zn.ua.

Вакцинация детей от 5 до 11 лет начнется в марте 2022 года. Страна заключила с BioNTech/Pfizer договор о поставках 3,5 миллионов доз вакцины, из них полтора миллиона предусмотрены для детей.

Коста-Рика стала первой страной в мире, где вакцинация детей против коронавируса стала обязательной.

За вакцинацию детей отвечают родители или опекуны, однако уже с 15-летнего возраста подростки Коста-Рики могут вакцинироваться и без их сопровождения.

Отмечается, что в стране, по крайней мере, одну дозу вакцины против COVID-19 получили около 73 процентов подростков в возрасте от 12 до 19 лет.

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