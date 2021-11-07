На «Нафтане» произошел выброс газа

На «Нафтане» произошел выброс газа3
- 7.11.2021, 18:24
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ЧП произошло вчера вечером.
Вчера вечером, 6 ноября на Нафтане произошёл выброс газа.
– Учитывая западный ветер (в сторону города Новополоцка), запах был такой силы, что жители города из разных районов обращались в аварийную газоспасательную службу 104 с жалобами на сильный запах, как им казалось, бытового газа, — пишет «Стачком Нафтана».
Из этого можно сделать вывод, что произошел внеплановый, или даже аварийный сброс вредных веществ в атмосферу. Сообщают также об интенсивной работе над устранением последствий пожара на УЗК и продолжающихся пуско-наладочных работах.
Возможные пропуски запорной арматуры и фланцевых соединений аппаратов и трубопроводов установки в ходе подготовительных испытаний, также называют одной из причин загазованности.