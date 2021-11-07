Шесть человек погибли при взрыве на шахте в Казахстане 7.11.2021, 18:45

Иллюстрационное фото

На шахте «Абайская» произошел залповый выброс метана.

Залповый выброс метана повлек гибель шестерых горняков на шахте "Абайская" в Карагандинской области Казахстана. Об этом в воскресенье, 7 ноября, на экстренном брифинге в Караганде сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин, передает DW.

Причину выброса метана предстоит определить экспертам

Как пояснил глава МЧС, в забое произошло многократное превышение концентрации газа, и находившиеся там шесть человек не успели воспользоваться средствами самоспасения и погибли на месте. Еще два человека, которые находились у входной группы в шахту, применить средства индивидуальной защиты успели. Тем не менее, они серьезно пострадали от взрыва, и ихсостояние оценивается как тяжелое. Оба шахтера госпитализированы.

Всего в шахте на момент выброса 64 горняка. 56 из них эвакуировали на поверхность. Причину выброса метана предстоит определить правительственной комиссии, которая работает на месте происшествия, отметил министр.

Полиция начала досудебное расследование по статье 277 части 3 (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса.

Работу шахты хотели приостановить еще в мае

Это уже не первая авария в шахте "Абайская", которая входит в состав угольного департамента крупнейшего в Казахстане меткомбината АО "АрселорМиттал Темиртау", являющегося частью транснационального сталелитейного концерна Arcelor-Mittal. В начале 2008 года в результате взрыва метана и последовавшего за ним возгорания в "Абайской" погибли 30 горняков. Тела 23-х из них поднять на поверхность шахты так и не удалось.

Как заявил на брифинге Юрий Ильин, в мае текущего года предписанием комитета промышленной безопасности по Карагандинской области был направлен материал в судебный орган для приостановления работы шахты "Абайская". И, по его словам, замечания, явившиеся основанием для приостановления работы шахты, были устранены.

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