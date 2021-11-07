Саакашвили отказался от лечения в тюрьме после видео, где он ест 4 7.11.2021, 19:00

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Бывший президент Грузии отказался от лекарств, прохождения тестов и переливаний.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, ранее объявивший голодовку в тюрьме, отказался от приема лекарств после публикации Минюстом кадров, на которых он принимает пищу. Об этом сообщил его личный врач Николоз Кипшидзе, передает телеканал «Рустави 2».

«Михаил Саакашвили отказался от лекарств, прохождения тестов и переливаний. Это трагедия. Потому что некоторые показатели ухудшаются», — сказал он после визита к Саакашвили.

На вопрос о связи этого отказа с публикацией видео Кипшидзе ответил утвердительно.

Ранее Минюст Грузии опубликовал кадры из тюремной больницы, на которых видно, как политик употребляет пищу. Глава Минюста Рати Брегадзе уточняла, что Саакашвили питается кашами и пьет натуральные соки.

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