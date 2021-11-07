Виктор Лукашенко в Катаре провел переговоры с шейхом-премьером 9 7.11.2021, 19:10

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Режим молчит об этой поездке.

Премьер-министр и министр внутренних дел Катара шейх Халид бен Халифа бен Абдель Азиз Аль Тани 7 ноября встретился с Виктором Лукашенко, сообщило местное издание The Peninsula.

Сын Таракана прибыл в страну в качестве спецпосланника при Совете сотрудничества стран Персидского залива и «президента» Национального олимпийского комитета Беларуси.

Подробности переговоров газета не сообщает. В публикации лишь упоминается, что шейх и Виктор Лукашенко «обсудили двусторонние отношения между двумя странами и пути их укрепления и развития». Кроме того они рассмотрели вопросы, которые имеют общий интерес.

В НОК Беларуси не сообщают о визите Виктора Лукашенко в Катар, обратил внимание портал Telegraf. По информации сайта Национального олимпийского комитета, 2 ноября старший сын Александра Лукашенко улетел в Узбекистан.

В МИД Беларуси также на момент написания новости нет информации о визите «спецпосланника» в Катар.

Ранее иракское издание Kurdistan24 сообщило, что в этой стране находится делегация МИД Беларуси во главе с послом Беларуси Виктором Рыбаком. МИД Беларуси тогда визит тоже никак не комментировал.

Напомним, на днях в Ираке закрыли все почетные консульства Беларуси. Такие меры связаны с миграционным кризисом на границах Беларуси и стран ЕС.

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