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Австралийка выиграла миллион за вакцинацию от COVID-19

  • 7.11.2021, 19:22
Австралийка выиграла миллион за вакцинацию от COVID-19

Джоанн Чжу была среди почти трех миллионов австралийцев, которые участвовали в розыгрыше.

В Австралии женщина выиграла один миллион австралийских долларов в лотерее для вакцинированных от коронавируса. Об этом сообщает Sky News.

"25-летняя Джоанн Чжу была среди почти трех миллионов австралийцев, которые участвовали в розыгрыше денежного приза в размере 1 млн австралийских долларов (550 тысяч фунтов стерлингов) только за вакцинацию против COVID-19”, - говориться в сообщении.

Такой приз был выделен группой филантропов и компаний Million Dollar Vax Alliance, с целью поощрения к вакцинации большего числа жителей страны.

Победительница лотереи рассказала, что не смогла ответить на первый звонок от организаторов лотереи, потому что была на работе. Потом она перезвонила им, и узнала об выигрыше.

Джоанн Чжу сообщила, что планирует часть денег потратить на воссоединение с семьей.

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