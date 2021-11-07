Привет из Гааги Радио Спиноза

7.11.2021, 19:44

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Что на самом деле решил Верховный суд Нидерландов 5 ноября 2021 г.

19 февраля 2003 года в Кремле на встрече Путина с бизнесменами неожиданно произошла перепалка между Путиным и Михаилом Ходорковском – на тот момент богатейшим человеком России и главой компании "Юкос". Выступая перед камерами, на глазах у всей страны, Ходорковский поднял вопрос о странной сделке, которую провернул Сечин в "Роснефти" в начале 2003 г. Государственная "Роснефть" купила небольшую частную компанию "Северная нефть" за огромную сумму в 600 млн. долл. Которую Ходорковский счел сильно завышенной.

Путин сильно занервничал, хотя и пытался это скрыть. С трудом сдерживая себя, он начал витиевато намекать, что Ходорковский сам не платит налоги, а свои месторождения нефти тоже получил в результате коррупции. Со стороны все это выглядело очень странно. Кто такой Сечин – еще никто не знал, и не понимал, за исключением узкого круга лиц, связанных с мэрией Собчака и бандитским Петербургом.

18 лет спустя, в октябре 2021 г., участник той встречи в Кремле банкир Пугачев дал интервью украинскому журналисту Гордону. Пугачев, близкий друг Путина по 90-м годам, поведал некоторые детали этого конфликта. Как деликатно выразился г-н Пугачев, Путин "благословил" сделку Сечина с "Северной нефтью" (т.е. был в доле). А Ходорковский застал его врасплох, подняв этот вопрос перед камерами. Путин воспринял все это как личное обвинение в коррупции. На воре шапка горит…

Через 2 недели против "Юкоса" было возбуждено первое уголовное дело, потом еще и еще, потом налоговые проверки, суды, и компанию у Ходорковского отжали. Он провел долгие 10 лет за решеткой. А на бывшие активы "Юкоса" уселся Сечин, начались дворцы, мега-яхты для секретарш и т.д. Голодная питерская шушера, которую Путин завез в Кремль из мэрии Собчака, стала рвать "Роснефть", так же как и "Газпром", куда они уселись в 2001 г. (команда Миллера).

Пока Ходорковский был в тюрьме, его соратники в 2005 г. подали иск в третейский Арбитражный суд в Гааге. Они требовали компенсацию за отжатую компанию: стоимость потерянных акций, неполученные дивиденды. Всего 114 млрд. долл. Это была первоначальная сумма иска.

Дело вылилось в беспрецедентный судебный процесс, крупнейший иск в истории. Более 4000 страниц письменных доказательств и объяснений. Более 130 000 часов работы юристов американской фирмы "Шерман и Стерлинг", которая представляла интересы акционеров "Юкоса". Ставки гонорара варьировались от 230 до 1065 долларов в час в зависимости от ранга юриста. Помимо 80 млн. долл. , которые в итоге ушли на "Шерман и Стерлинг", еще 7,3 млн. получила "Навигант Консалтинг" – чикагская фирма судебных экспертов, которая делала оценку ущерба для суда.

Не скупилось и российское государство (ответчик). Россию представляли топовые американские фирмы "Клири Готтлиб Стин энд Гамильтон" и "Бейкер Боттс", что стоило порядка 30 млн. долл. (в первой инстанции). Самые высокооплачиваемые юристы Америки бились насмерть за сечинские яхты. Гонорар был из российского бюджета, разумеется.

Эммануэль Гайар и Яс Банифатеми, адвокаты из парижского бюро "Шерман и Стерлинг", которые вели дело "Юкоса". Это без преувеличения две звезды мировой юриспруденции. В апреле 2021 г. Гайар внезапно умер в возрасте 69 лет, причины его смерти не известны, никаких особых проблем со здоровьем у него не было.

На суде по делу "Юкоса" Россия заявила два типа аргументов: дело неподсудно суду в Гааге и принцип "чистых рук". Последний означал, что акционеры "Юкоса" – сами жулики, и потому никакие законы о защите прав инвесторов, в том числе Европейская энергетическая хартия, на которую они ссылались, на них не распространяются.

Битва была нешуточной. Россия (ответчик) любой ценой пыталась отмазаться от энергетической хартии. Договор о присоединении к ней был подписан в 1994 г., но не ратифицирован Госдумой. Тем не менее, договор был составлен так, что все равно подлежал применению Россией на временной основе. Что и было установлено судом.

Аргумент "чистых рук" стал настоящим камнем преткновения. Сам этот принцип не указан в энергетической хартии и вообще не является общепринятым принципом международного права. Хотя и применяется в спорах. Так что сам аргумент далеко не железный, но Россия на него активно напирала. В ответ акционеры "Юкоса" потребовали эстоппель. Это редко применяемый юридический принцип, когда стороне дела, которая заявляет противоречивые доводы, вообще запрещают на них ссылаться.

Речь шла о том, что "Юкос" был создан в 1993 г., и обо всем, что было между 1993 и 2003 гг., российское государство прекрасно знало и само участвовало (компания возникла в результате приватизации госактивов). Знало и молчало, а теперь вспомнило. Поэтому пускай заткнется (эстоппель).

Кроме того, нарушения и преступления в деятельности "Юкоса" не оправдывают конфискацию компании в той форме, как это было сделано (а это было сделано в форме рейдерского захвата в пользу "Роснефти"). Если Ходорковский – плохой, это не оправдывает фальсификацию налоговых проверок, судов и уголовных дел российским правительством.

28 июля 2014 г., после 9 лет разбирательства, суд вынес 600-страничный вердикт. Налоговое дело "Юкоса", по которому его обанкротили в 2003-2004 гг. , были признано политическим. Налоговые претензии – многократно завышенными. Суд признал: их специально сфабриковали, чтоб обанкротить компанию, и отобрать у владельцев.

Однако налоговые претензии к "Юкосу" были не беспочвенными. Суд признал: "Юкос" уклонялся от налогов, но не на те суммы, которые ему предъявили. Это стало одной из причин, почему первоначальная сумма иска (114 млрд. долл.) была уменьшена судом более чем в 2 раза, присудили только 50 миллиардов.

На эстоппель суд не согласился. Но и довод "чистых рук" со стороны России был отвергнут. Нарушения в ходе приватизации и в последующей деятельности "Юкоса" не лишают его владельцев права на судебную защиту в соответствии с международным правом.

Естественно, Россия с вердиктом не согласилась. Началась война апелляций в различных судах Нидерландов. По ходу дела российская сторона сменила тактику: поняв, что идея неподсудности "Юкоса" в голландских судах не прокатит, нанятые путинским правительством юристы сосредоточились на принципе "чистых рук", а также выдвинули новый аргумент: обвинение акционеров "Юкоса" в мошенничестве в ходе судебного процесса.

Вкратце это означает следующее. Стали копать всю подноготную "Юкоса" с момента его основания в 1993 г. – приватизация 90-х, банкротство банка "Менатеп" в 1998 г., который принадлежал Ходорковскому, оффшорные схемы. Цель была доказать, что "Юкос" с первого дня был "криминальной организацией", его акционеры – мошенники, которые вводят суд в заблуждение, изображая иностранных инвесторов. А на самом деле это деньги российских олигархов, которые незаконно приватизировали компанию, незаконно спрятали активы в оффшорах, что пытаются скрыть от суда – прячут документы, цепочки передачи акций, делают ложные заявления и т.п.

Это был поход ва-банк. Приватизация – процесс двусторонний. Государство с одной стороны – олигархи с другой. Если олигархи – мошенники, то что представляет собой российское государство? И с кем регулярно встречается Путин на своих совещаниях в Кремле с крупным бизнесом? – Там сплошь приватизаторы из 90-х, разбавленные путинской братвой из Петербурга. Это что – совещания мошенников по вопросу управления российской экономикой?

Кремль, 31 мая 2001 г. Путин, Фридман, Ходорковский. На заднем плане – Потанин, Пугачев, Миллер. Совещание, однако.

В рамках аргумента о мошенничестве российской стороной было выдвинуто также обвинение в подкупе свидетелей. Якобы бывший советник Путина Андрей Илларионов, который был свидетелем в суде в пользу "Юкоса", получил за это секретный гонорар (Илларионов утверждал, что Путин лично говорил ему в 2003 г., что дело "Юкоса" связано с политической активностью Ходорковского).

С этими новыми аргументами от российской стороны по поводу мошенничества в суде вышла процессуальная проблема. В Европе, как в самой России, участник суда имеет право знать об аргументах другой стороны заранее. Если суд уже вынес решение, а вы с опозданием заявляет о каких-то новых доказательствах, приобщить их к делу будет непросто. Надо будет доказать, что вы раньше об этом не знали, есть ограничения и по срокам, когда об этом можно заявить в суд (в Голландии – не более 3 месяцев с момента, как факты стали вам известны). На этом основании юристы "Юкоса" успешно оспорили аргументы о мошенничестве в апелляционном суде: пропущен срок, поздно спохватились, поздно заявили.

5 ноября 2021 г. Верховный суд этой Нидерландов, который находится тоже в Гааге, наконец, выразил свою позицию по делу. По всем пунктам, кроме одного апелляция России была отклонена. Это пункт – те самые новые обвинения в адрес акционеров "Юкоса" в мошенничестве, которые Россия заявила на поздних стадиях суда, и которые были ранее отклонены по процессуальным причинам. Теперь они будут еще раз рассмотрены апелляционным судом по существу.

Это значит, нас ждет еще одно увлекательное погружение в 90-е и эпоху раннего Путина (1999-2003 гг.), когда это все происходило. Усилиями путинских адвокатов в Европе, вердикт по делу "Юкоса", когда он будет, наконец, вынесен (это вероятно 2023 г.), грозит вылиться не только в приговор путинскому режиму с его произволом и коррупцией, но и в приговор более ранней эпохе Ельцина, откуда вышел и "Юкос", и олигархи, и сам Путин с его уголовно-чекистской ОПГ.

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