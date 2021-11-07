В Испании пассажиры сбежали после вынужденной посадки самолета 7.11.2021, 20:02

Пассажир инсценировал болезнь с целью нелегально попасть в страну.

На испанском острове Майорка в субботу, 6 ноября, в аэропорту полиция разыскивала несколько десятков пассажиров, которые сбежали после вынужденной посадки рейса из Марокко. Об этом сообщает The New York Times.

Самолет авиакомпании Air Arabia Maroc летейвший из Марокко в Турцию, запросил посадку в Пальма-де-Майорке для оказания медицинской помощи пассажира.

После посадки пассажир был доставлен в больницу, но вскоре выписан и задержан по подозрению в инсценировке болезни, чтобы дать возможность себе и другим лицам незаконно попасть в Испанию.

Во время его госпитализации другие пассажиры покинули самолет, пересекли взлетно-посадочную полосу и перелезли через ограждения аэропорта.

Из-за инцидента аэропорт был закрыт более чем на три часа, а несколько других самолетов были вынуждены отклониться от курса.

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