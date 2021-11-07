Сергей Дылевский: Мы разбудили белорусский народ 7.11.2021, 20:07

Забастовка уже приносит свои плоды.

1 ноября Белорусское объединение объявило общенациональную забастовку. Председатель объединения высоко оценил первую неделю забастовки в интервью «Радыё Рацыя». «Прежде всего потому, что мы разбудили белорусский народ».

Такое мнение высказал Сергей Дылевский.

«Я положительно оцениваю забастовку. Прежде всего потому, что мы разбудили белорусов, мы разбудили белорусский народ. Мы получаем много сообщений от людей, которые нас поддерживают, от людей, объявивших забастовку 1 ноября. Я вижу, что наше объявление о забастовке уже приносит свои плоды, потому что в первую очередь люди, которые остались дома, не вышли на работу - они в первую очередь обезопасили себя и свои семьи от беды, постигшей Беларусь».

По данным Белорусского объединения рабочих, по разным причинам количество неработающего населения составляет миллион человек. Это больные коронавирусом, люди в отпуске, в том числе по собственному желанию, уволенные и забастовщики. Белорусы продолжают присоединяться к общенациональной забастовке/карантину, чтобы защитить свою независимость.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».