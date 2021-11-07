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Астронавт сделал фото сильнейшего полярного сияния

  • 7.11.2021, 20:27
Астронавт сделал фото сильнейшего полярного сияния
Иллюстрационное фото

МКС пролетела прямо над центром кольца сияния.

Астронавт Европейского космического агентства ESA Томас Песке из Франции сделал из космоса фото мощных полярных сияний. Об этом он сообщил в Twitter.

"Мы наблюдали над Северной Америкой и Канадой сильнейшие полярные сияния за всю миссию", - написал астронавт.

Песке добавил, что астронавты на МКС пролетели прямо над центром кольца сияния и наблюдали волны и пульсации этого природного явления.

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