Астронавт сделал фото сильнейшего полярного сияния 7.11.2021, 20:27

Иллюстрационное фото

МКС пролетела прямо над центром кольца сияния.

Астронавт Европейского космического агентства ESA Томас Песке из Франции сделал из космоса фото мощных полярных сияний. Об этом он сообщил в Twitter.

"Мы наблюдали над Северной Америкой и Канадой сильнейшие полярные сияния за всю миссию", - написал астронавт.

Песке добавил, что астронавты на МКС пролетели прямо над центром кольца сияния и наблюдали волны и пульсации этого природного явления.

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