Астронавт сделал фото сильнейшего полярного сияния
- 7.11.2021, 20:27
МКС пролетела прямо над центром кольца сияния.
Астронавт Европейского космического агентства ESA Томас Песке из Франции сделал из космоса фото мощных полярных сияний. Об этом он сообщил в Twitter.
"Мы наблюдали над Северной Америкой и Канадой сильнейшие полярные сияния за всю миссию", - написал астронавт.
Песке добавил, что астронавты на МКС пролетели прямо над центром кольца сияния и наблюдали волны и пульсации этого природного явления.