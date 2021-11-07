В Австралии тестируют уникальную вакцину от COVID-19 7.11.2021, 20:45

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Она дает быстрый иммунный ответ.

Ученые из Университета Квинсленда изобрели технологию, которая позволяет делать прививки при помощи пластыря с микрочипом. По мнению исследователей, новый метод обеспечивает лучший и более быстрый иммунный ответ, передает apostrophe.ua.

Технологию, позволяющую вакцинироваться от коронавируса без укола, разработали австралийские ученые из Университета Квинсленда. Новый метод позволяет вводить препарат с помощью пластыря с микрочипом высокой плотности" (HD-MAP), который после нанесения на кожу человека "создает тысячи микроскопических проекций".

По словам ведущего исследователя, доктора Дэвид Мюллер из Школы химии и молекулярной биологии Квинсленда, первые испытания были проведены на мышах, и тестирование с использованием вакцины от COVID-19 американского производства показало "лучший и быстрый иммунный ответ".

"Когда вакцина Hexapro доставляется через аппликатор HD-MAP, а не через иглу, она вызывает лучшие и более быстрые иммунные ответы. Она также нейтрализует несколько вариантов, включая варианты Великобритании и Южной Африки. И это намного удобнее, чем игла – вы просто "щелкаете" аппликатором по коже, и 5000 микроскопических проекций почти незаметно вводят вакцину в кожу", – поясняет ученый.

Отмечается, что вакцина удобна в хранении и не нуждается в соблюдении холодовой цепи: после нанесения сухого покрытия на пластырь стабильна в течение как минимум 30 дней при +25 градусов и одной недели при +40 градусов.

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