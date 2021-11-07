На заводе «Роснефти» взбунтовались китайские рабочие 7.11.2021, 21:00

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Сотни китайцев устроили шествие в Ленинском районе Комсомольска-на-Амуре.

На Комсомольском нефтеперерабатывающем заводе «Роснефти» второй месяц подряд продолжаются протестные акции рабочих из Китая, которые приехали на заработки и, по собственным словам, остались без обещанных денег и возможности вернуться на родину.

Как сообщает Komсity, в субботу сотни китайцев устроили шествие в Ленинском районе Комсомольска-на-Амуре с требованием погасить зарплатые долги, которые тянутся, по их словам, уже четыре месяца.

Китайцы прошли колонной вокруг нефтезавода, одного из крупнейших на Дальнем Востоке, в сопровождении Росгвардии, ППС и ГИБДД, которые лишь наблюдали за митингом, не разгоняя его.

Китайских рабочих привлекли подрядные организации, участвующие в реконструкции НПЗ, который перерабатывает ежегодно 8,5 млн тонн нефти, поступающей по трубопроводу «Восточная Сибирь-Тихий океан».

Нефтезавод утверждает, что с подрядчиками рассчитывается своевременно. Однако с момента предыдущей акции - в октябре, - по словам рабочих, ситуация не изменилась: оплата не поступает. Теперь китайцы требуют вернуть им паспорта и отправить домой.

ООО «Петро-Хэхуа» - непосредственный работодатель протестующих - сообщило, что рабочие не были допущены до работ «в связи с низкой квалификацией и выявленными ранее нарушениями качества».

Поскольку Комсомольский НПЗ является объектом повышенной опасности, китайцев отстранили «во избежание производственного брака», теперь им платят «минимальный оклад и суточные», заявили в компании, подчеркнув, что задолженности по зарплате не имеют.

«Работники недовольны тем, что они не допускаются до выполнения работ и требуют возвращения в Китай. На данный момент граница КНР закрыта в связи с пандемией», - добавили в «Петро-Хэхуа».

Китайцы вышли на шествие без переводчика, поэтому прибывшие представители администрации города лишь сопровождали их, пишет Komсity.

После предыдущей, октябрьской акции городские власти заявили, что завод все свои обязательства выполняет.

«Есть проблемные моменты в отношении подрядчиков и субподрядчиков, но в результате встречи подрядные и субподрядные организации взяли на себя обязательства в ближайшее время погасить имеющуюся задолженность», - говорил тогда руководитель пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре Иван Лаврентьев.

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