Украина получила бесплатно почти три миллиона доз вакцины Moderna 1 7.11.2021, 21:31

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С 1 ноября в Киеве введены строгие карантинные ограничения.

Украина получила в воскресенье 2 930 300 доз вакцины от COVID-19 производства компании Moderna, сообщает Минздрав страны.

Вакцина поступила в Украину бесплатно в рамках COVAX — инициативы солидарности международного сообщества. Препарат в страну доставил детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Moderna является четвертой вакциной, которая доступна в Украине для прививки от коронавируса.

По данным Минздрава, одну дозу вакцины от COVID-19 получили по крайней мере 11 миллионов украинцев.

С 1 ноября в Киеве введены строгие карантинные ограничения. Все столичные заведения общепита, торгово-развлекательные центры, отели, спортзалы и учреждения социальной сферы разрешено посещать лишь тем гражданам, которые имеют сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. При этом без такого сертификата или теста нельзя пользоваться общественным транспортом в Киеве.

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