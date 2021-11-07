«Давай, белорус, в стачку к нам!»
- 7.11.2021, 21:40
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Белорусы продолжают участвовать во флэшмобе #я_дома, а также делятся своими стихами.
Белорусы продолжают участвовать во флэшмобе #я_дома, а также делятся своими стихами, передает телеграм-канал «Баста!»
Рабская система ломает тела
Мышление, мысли и быт.
На граждан с позицией — уголовные дела.
Кошмаром больным каждый сыт.
Бастуй! Беларус не молчи!
Не гнись пред подонком дугой!
Нечего есть? Не ворчи!
Ведь где-то не ест другой!
Не гнись, беларусь, за копейки
Выслуживаясь перед гнидой!
Не пей из обещанной лейки
Пропахшей твоей панихидой!
Продажная свора в охоте.
За новой выслугой, абы
Жилось хорошо при бойкоте.
Тихонько молчали рабы.
Твой труд не оценит пузатый
Директор, начальник иль зам.
Прищепенцами правит усатый.
Давай, белорус, в стачку к нам!
Давай, Беларусь, возмужайся!
Оценим успех в кулаке!
И главное - с нами сражайся!
Устроим погромы Луке!