«Давай, белорус, в стачку к нам!» 7.11.2021, 21:40

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Белорусы продолжают участвовать во флэшмобе #я_дома, а также делятся своими стихами.

Белорусы продолжают участвовать во флэшмобе #я_дома, а также делятся своими стихами, передает телеграм-канал «Баста!»

Рабская система ломает тела

Мышление, мысли и быт.

На граждан с позицией — уголовные дела.

Кошмаром больным каждый сыт.

Бастуй! Беларус не молчи!

Не гнись пред подонком дугой!

Нечего есть? Не ворчи!

Ведь где-то не ест другой!

Не гнись, беларусь, за копейки

Выслуживаясь перед гнидой!

Не пей из обещанной лейки

Пропахшей твоей панихидой!

Продажная свора в охоте.

За новой выслугой, абы

Жилось хорошо при бойкоте.

Тихонько молчали рабы.

Твой труд не оценит пузатый

Директор, начальник иль зам.

Прищепенцами правит усатый.

Давай, белорус, в стачку к нам!

Давай, Беларусь, возмужайся!

Оценим успех в кулаке!

И главное - с нами сражайся!

Устроим погромы Луке!

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