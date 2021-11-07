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Меркель рассказала, будет ли заниматься политикой после ухода с должности

  • 7.11.2021, 21:48
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Меркель рассказала, будет ли заниматься политикой после ухода с должности

В этом году немецкие граждане получат нового главу правительства.

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, чем будет заниматься после того, как срок ее обязанностей истечет. В этом году немецкие граждане получат нового главу правительства.

Об этом Меркель сообщила в интервью Deutsche Welle.

"Вопрос о дальнейших планах: я не буду заниматься политикой. Я не стану решать политические конфликты, делаю и так уже много лет: 16 лет как федеральный канцлер, с удовольствием на уровне Европейского союза на международном уровне", - сказала она.

Меркель добавила, что сначала она планирует отдохнуть, а уже потом решит, что делать следующие годы на пенсии.

"А сейчас еще не знаю, что буду делать дальше. Сначала отдохну и посмотрю, что взбредет в голову", - пояснила немецкий канцлер.

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