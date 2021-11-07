Глава департамента по авиации Беларуси Сикорский включил идиота 1 7.11.2021, 22:02

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О чем сегодня врал лукашенковский чиновник?

Директор Департамента по авиации Артем Сикорский высказался по поводу введения санкций против «Белавиа» из-за содействия проникновению нелегальных мигрантов на территорию ЕС, передает «Наша Нива».

«Возникла тема обвинить «Белавиа» в организации миграционных потоков. Мы несколько раз отмечали, что «Белавиа» никогда не выполняла полеты по тем направлениям, в которых нас обвиняют. Просто выдумывается какая-то дичь, другого слова даже подобрать не могу. Нас обвиняют, что мы увеличили количество рейсов в Турцию.

Как авиакомпания может отличить мигранта от не мигранта. Человек покупает билет, на основании чего мы можем ему запретить перелет? Ведь мы тогда обратились к нашим европейским партнерам: опубликуйте перечень стран, наций, национальностей, вероисповеданий — по любому признаку. Скажите, эти люди не могут пользоваться воздушным транспортом», — сказал белорусский чиновник.

Напомним, сегодня стало известно, что режим Лукашенко готовится принимать до 40 рейсов в неделю из Стамбула, Дамаска и Дубая.

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