Рейтинг президента США Джо Байдена продолжает снижаться 15 8.11.2021, 8:02

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Джо Байден

Он упал до 38%.

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена продолжал снижаться в новом опросе, опубликованном в воскресенье, приводит данные, опубликованные The Hill «Зеркало недели. Украина».

Опрос проводился USA Today и Саффолкским университетом со среды по пятницу на прошлой неделе, незадолго до того, как демократы приняли закон об инфраструктуре и выдвинули пакет социальных расходов.

Выяснилось, что рейтинг одобрения Байдена упал до 38% после того, как в недавних опросах он находился на отметке ниже 40 пунктов.

Палата представителей наконец приняла пакет двухпартийной инфраструктуры на сумму 1,2 триллиона долларов поздно вечером в пятницу, отправив его на стол Байдена для окончательного утверждения, в то время как октябрьский отчет о рабочих местах, опубликованный ранее в тот же день, показал, что в прошлом месяце США добавили 531 000 рабочих мест, превысив ожидания.

Рейтинг одобрения Байдена снижается уже несколько недель, поскольку дельта-вариант повернул вспять прогресс в борьбе с пандемией COVID-19, а его уход из Афганистана вызвал осуждение обеих партий.

Гарвардский опрос CAPS-Harris Poll, проведенный в конце октября, показал, что рейтинг одобрения президента снизился до 43%, что на 5 пунктов ниже, чем в опросе, проведенном в сентябре.

Последний опрос USA Today-Suffolk University показал, что 46 процентов опрошенных считают, что Байден делает свою работу на посту президента хуже, чем ожидалось, в том числе 16 процентов, которые поддержали его при голосовании в прошлом году. Сорок четыре процента независимых заявили, что он работает хуже, а не лучше, чем они ожидали.

Это неодобрение уже формируется, чтобы повлиять на шансы Байдена на переизбрание в 2024 году. Согласно опросу, 64 процента респондентов заявили, что не хотят, чтобы президент подал заявку на переизбрание, в том числе 28 процентов демократов.

58% заявили, что не хотят видеть бывшего президента Трампа во главе списка Республиканской партии, в том числе 24% республиканцев.

Опрос был проведен сразу после неудачной для демократов ночи в Вирджинии, когда республиканцы участвовали в гонках на губернатора, вице-губернатора и генерального прокурора. Кандидат от Республиканской партии Гленн Янгкин превзошел бывшего губернатора Вирджинии Терри МакОлиффа (D) примерно на 68 тыс голосов в масштабной губернаторской гонке, которая рассматривается как потенциальный предвестник промежуточных гонок.

Белый дом, однако, одержал значительную победу в пятницу после того, как палата представителей одобрила принятый Сенатом законопроект о двухпартийной инфраструктуре.

В настоящее время партия сосредоточивает свое внимание на принятии пакета социальных расходов на сумму 1,75 триллиона долларов, получившего название Build Back Better Act, который является второй частью законодательной повестки дня Байдена. Пакет включает финансирование расширения программ здравоохранения и образования, а также около полумиллиарда долларов на борьбу с изменением климата.

В пятницу Палата представителей утвердила правило, которое выдвинуло пакет, но окончательное голосование по нему не состоится, пока Бюджетное управление Конгресса не опубликует свою оценку закона, который, по мнению модераторов партии, должен совпадать с оценками Белого дома в качестве предварительного условия. их поддержка.

Байден ответил на его резкое падение числа опросов на прошлой неделе, заявив репортерам во время пресс-конференции: «Я бежал не поэтому». Он отметил, что опросы нестабильны, добавив: «Я не участвовал в выборах, чтобы определить, насколько хорошо я собираюсь участвовать в опросах».

В ходе опроса USA Today-Suffolk University было опрошено 1000 зарегистрированных избирателей по стационарным и мобильным телефонам. Погрешность составляет 3,1 процентных пункта.

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