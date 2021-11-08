Белорусы снова ринулись скупать валюту 4 8.11.2021, 8:10

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Что-то подозревают?

Несколько месяцев назад в Беларуси закончилась длительная серия беспрерывной чистой покупки иностранной валюты физическими лицами: в июле белорусы продали ее больше, чем купили – впервые с ноября 2019-го образовалась чистая продажа валюты населением.

С каждым последующим месяцем чистая продажа валюты нарастала, чему способствовала курсовая стабильность, а уж тем более – укрепление белорусского рубля, пишет «Инфобанк».

Ведь в условиях долларовой сверхвыгодности срочных BYN-рублевых вкладов и реальной, с учетом роста цен, убыточности долларовых вкладов, переход от многомесячной скупки валюты населением на нарастающий в объеме ее «слив» – был только вопросом времени.

В сентябре чистая продажа валюты физлицами выросла до уровня стабильных периодов: в том месяце население продало валюты больше, чем купило, на $183 млн – больше, чем за два предыдущих месяца чистой продажи (июль и август) вместе взятых.

В октябре белорусский рубль еще сильнее укрепился, достигнув 15-месячного максимума к доллару, и срочные BYN-депозиты оказались еще более выгодными в $-эквиваленте – до 60% годовых долларовой прибыли, а долларовые депозиты – еще более убыточными.

Поэтому ожидалось, что на таком фоне избавление от долларов и евро еще усилиться, и в октябре чистая продажа валюты населением еще больше вырастет.

Но свежая статистика Нацбанка по валютному рынку показало обратное: в октябре чистая продажа валюты физлицами сократилась в 2,3 раза (на $104 млн), составив $79 млн.

Причем большее сокращение (на $59 млн) произошло в наличном секторе, где в прошлом месяце зафиксирован рекордный за 4,5 года «слив» валюты.

В безналичном же секторе традиционная там чистая покупка иностранной валюты стала в октябре заметно (на $39 млн) больше.

Все это – признаки неуверенности населения в длительности текущего периода курсовой и прочей стабильности: «белорусы стали что-то подозревать».

Тем не менее, уже 4 месяца население больше продает иностранной валюты, чем скупает: сам этот факт говорит о том, что таких негативных, как раньше, ожиданий и прогнозов нет.

Начав с мая, население шесть месяцев подряд наращивала продажу иностранной валюты. В августе сумма проданной валюты впервые перевалила за $1 млрд, а в сентябре достигла исторического максимума, составив $1,019 млрд.

И вот в октябре – падение объема валовой продажи валюты до $969 млн. Что, впрочем, не так уж и мало – это третий в истории месячный объем.

В прошлом месяце объем продажи безналичной валюты также стал рекордным. Наличной валюты за сентябрь население продало на одну из наибольших сумм за 7 лет.

В отчетном же месяце упал объем продаж и наличной и безналичной иностранной валюты – на $30 млн и $19 млн соответственно: всего валовая продажа валюты населением стала в октябре меньше почти на $50 млн.

А вот объем валовой покупки населением иностранной валюты в октябре заметно вырос – удовлетворенный спрос населения на валюту в октябре составил $891 млн.

Однако. этой сумме далеко до исторических максимумов: есть месяцы, в которых физлица скупали валюту более чем на $1 млрд (таких месяцев – 12).

Куплено населением валюты в октябре – на $55 млн больше, чем в сентябре. Безналичной – больше на $26 млн ($366 млн), наличной – больше на $29 млн ($525 млн).

Выросший октябрьский объем купленной населением иностранной валюты в 2021-м ($891 млн) – наибольший после 2014 года для этого месяца.

Один из факторов роста суммы покупки иностранной валюты – рост номинальных доходов населения в долларовом эквиваленте.

Но упавший объем проданной в октябре этого года валюты ($969 млн) – рекордный за все годы для этого месяца.

И особенно больше прошлогоднего объема, когда на фоне начала политического кризиса желающих продать валюту стало много меньше: в том октябре люди валюту чаще скупали.

В статистике же «за период с начала года» – за январь-октябрь – пока что объем не только проданной, но и купленной населением валюты – рекордный для этого периода года. Что означает рекордный оборот валютного рынка физических лиц.

Сейчас у белорусов хранится такой объем долларов и евро, какого никогда еще не было, и прежде всего в наличной форме. Особенно сильным прирост был в прошлом году на фоне всех тех кризисов, девальваций и выноса огромных сумм денег с валютных вкладов.

В прошлом году октябрь был с чистым спросом населения на валюту ($-89 млн). А в этом году в октябре – чистое предложение валюты со стороны физических лиц ($+79 млн).

Но за период с начала года в 2021-м пока еще сохраняется чистый спрос: в январе-октябре чистая покупка иностранной валюты населением составила $55 млн. Однако в 2020 году за январь-октябрь чистая скупка валюты населением была огромной – $1,640 млрд.

Зато годовой (скользящей 12-месячной суммой) объем проданной иностранной валюты – стал исторически рекордным.

С ноября 2020-го по октябрь 2021-го, населением Беларуси:

Итак, 4 месяца население Беларуси больше продает иностранной валюты, чем покупает – формируя чистое предложение валюты, которое с каждым месяцем нарастало.

Но в октябре сумма чистой продажи валюты физлицами впервые за это время снизилась – белорусы «начали что-то подозревать» с приближением начала полноценного действия в декабре санкций?

Если октябрьский результат перерастет в тенденцию, то есть если в ноябре снова снизится объем чистой продажи валюты населением при увеличении валовой покупки и снижении валовой продажи валюты, как это произошло в октябре, и уж тем более, если создастся в ноябре чистый спрос на валюту, значит, «люди готовятся».

Но, все же, настолько сильная, паническая скупка валюты, какая была, например, в 2020-м в отдельные месяцы, в ближайшее время вряд ли возможна: таких настроений сейчас нет.

Но не исключена полностью, если санкции действительно окажут разрушающее действие на белорусскую экономику, и экспорт главных товаров, приносящих сейчас львиную долю валютной выручки, действительно резко упадет.

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