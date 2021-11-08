Белорусы о подписании «союзных программ»: Взрыв неизбежен 11 8.11.2021, 8:20

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Фото: Владимир Цвирко

Это понимает и Путин.

Лукашенко на заседании так называемого высшего госсовета «союзного государства» подписал декрет, утверждающий «союзные программы» Беларуси и России.

В тот же день лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», кандидат в президенты Беларуси в 2010 году Андрей Санников заявил, что Лукашенко совершил государственную измену. Сайт Charter97.org посмотрел, что думают читатели об этом:

«Что творит этот людоед со страной! Люди, очнитесь! Надо срочно спасать страну от предателей. Преступники захватили власть и тащат нас в пропасть. Белорусы, умоляю, останьтесь дома иначе нас ждет непоправимая беда».

«Все это хорошо на бумаге и в мыслях фантазеров. Гаага далеко! И... Гаага не завтра и не через полгода! Забастовка – явление сегодняшнее и эффективное! Пройдет 2 недели и увидим результат. Только не надо думать «а если?». Надо остановить страну. Поставить все трудовые потуги на 0. Тогда все полетит в «тартарары» для любителей «союзного государства». То, что узурпатор подписал – не стоит даже и вдоха! Даже моль бледная это понимает и не будет тягаться с белорусами! Потому что знает, что как только он откроет пасть – будет бунт, а этого он и боится больше всего. Так что оставайтесь дома! Запасайтесь попкорном. Берегите себя и набирайтесь сил – они вам пригодятся!»

«А кто он такой? Никто и звать никак. Что бы он ни подписал, все это ерунда. С таким же успехом он может на заборе написать. Самозванец».

«Подписал на экране телевизора. Оригиналами подписей не обменялись. Похоже, это пока что только картинка, чтобы проверить реакцию Запада. Если тот проглотит, то последуют официальные торжества, а если нет, то сделают вид, что это только намерения по объединению и ничего больше. А как известно, реакция Запада последует только в том случае, если народ Беларуси скажет твердое и решительное нет!»

«Белорусы, ничего не бойтесь! Все эти его подписания юридически ничтожны и будут аннулированы. Лука не вечен. Беларусь рано или поздно станет полностью независимой страной».

«Мордор не понимает и никогда не поймет простую вещь: человек-творец никогда не будет работать из-под палки, а в нынешнем мире единственной твердой валютой является человеческий интеллект. Колхозно-кгбэшно-бандитский уклад жизни обречен по биологическим причинам».

«Два психа, один из них который нелегитимен и узурпировал власть террором – утешают себя! Кто и какая цивилизованная страна признает незаконную сделку двух аферистов, пустую махинацию не имеющей юридической и правовой силы!»

«Таракан верен себе, может подписать что угодно, абы денег дали, но ни капли выполнять ничего не намерен. Две черные дыры во взаимной пляске друг вокруг друга. Взрыв – неизбежен».

«Россия показала и ярко выразила свое подлое предательское отношение к белорусскому народу, открыто наплевала на нашу волю и стремление к свободе, окончательно доказав нам, что Россия и Кремль для нас – враг номер один. И вот если мы все это поймем наконец и твердо усвоим, то вопреки всему, будем иметь шанс стать страной с достойной жизнью в семье Европы и НАТО».

«Интеграция с Россией – это гарантия нищеты и упадка на столетия. Все страны-союзники России – изгои, нищие и отсталые. У них всегда у власти уголовники, как правило, психически ненормальные. Никто из этих полудурков не говорит на иностранных языках – их отличительная особенность. Беларусь, Венесуэла, Иран, Северная Корея, Сирия – все одинаковые, разницы никакой».

«Нельзя с этим смириться... Любыми способами надо упираться нам всем, если хотим, чтобы наши дети и внуки жили в свободной и развитой стране. Чтобы в ней хотелось жить, а не уезжать... Хотелось делать бизнес, работать, учиться, не бояться остаться без вкладов и пенсий. Да, блин, если мы все упремся решительно, то и даже мы старшее поколение еще успеем пожить. Давайте, людцы добрые, берегите себя, своих родных, друзей. Оставайтесь вы дома!»

«Присоединение Беларуси к России приведет к развалу России. Санкции будут такими, что повторится карточная система, очереди и отсутствие всего. Даже водки не будет. И Кремль это понимает. Я думаю, что об этом им напомнила Виктория Нуланд».

«Боюсь, что в свете последних событий одного страйка будет уже недостаточно! Пришло время мобилизации и объявления партизанской войны этим гадам!»

«Тихо так, подленько подписал он что-то там. Надо не позволить преступникам захватить активы Беларуси!»

«Либо народ готовь себе ошейник ордынского раба, либо вставай и защищай свою страну пока не поздно!»

«Единственная «дорожная карта», которую Путин имеет право обсуждать с бесстыжим картофельным самозванцем – «Атлас автомобильных дорог СССР», да и тот безнадежно устарел».

«Путин – юрист по образованию? Это какое нужно получить «юридическое» образование, чтобы обнулится! Он бандит и мировой террорист, как и Фенцик-Лукашенко. Оба должны предстать в международном суде! А то, что решил оккупировать нашу страну, то этот бункерный псих готовится к войне с Европой, но руками белорусской армии».

«Одна обезьяна с гранатой (с автоматом без рожка) не может совершить государственную измену. Армия с его командованием и солдатами совершает государственную измену. Милиция и прочие, у которых есть оружие, пограничники, исполняют преступные приказы, а чиновники продолжают подписывать преступные приказы. Деньги не пахнут».

«Мне непонятно, как это без референдума Лукашенко единолично решил за белорусский народ, объединиться с Россией?! Тайно, совместно с Путиным, подписывает некие документы, с которыми не ознакомлены ни белорусы, ни россияне.Я считаю, что такие вопросы должны выноситься только на референдум, гласно и прозрачно!»

«Помните. Никогда российская оккупация (как и любая другая) не несла белорусам что-то прогрессивное и созидательное. Оккупанты всегда несут нищету, пытки, издевательства и смерть. И бесконечные унижения, унижения, унижения. Тебя, твоего достоинства, твоего дома, твоей памяти, твоей крови, твоей женщины. Не думайте, что случись такое в этот раз, будет по-другому. Колхозный фюрер ненавидит тебя, меня, весь народ. Потому что мы посмели. Указать ему на дверь. И сказать, что мы в этом доме хозяева. Он чувствует, что обречен. И он торгуется. Чтобы и тебя, и меня, и весь народ продать в рабство оккупанту. С изощренными пытками и издевательствами».

«Я плачу до сих пор и не могу не плакать, меня будто раздавили... От собственного бессилия я не знаю, что мне делать. Я понимаю, что просто выйти на улицу с БЧБ, может, и нужно, но в данной ситуации не эффективно... Знаете, я, как женщина, наверно, слабый человек, но если надо стать живым снарядом, который уничтожит фашистскую тварь, эту раковую опухоль на теле мой страны и народа – я готова. Лучше не жить, чем выживать вот так. Я правда готова... Возможно, кому-то покажется, что я пишу глупости, но это крик изнутри».

«Мужчины-защитники, вы где? Ужас, что творит негодяй! Он уничтожает наше государство, превращает его в вотчину людоедской России и только чтобы спасти свою задницу. Неужели вся страна смирится с хотелкой умалишенного ? Я за всю свою большую жизнь такого беспредела не видела! А где наша «доблестная» армия, защищающая народ? В штаны наложила? Или примкнули к ряженому генералиссимусу и его генерал-майору? Позорище!»

«Во времена 100 у.е нефти за баррель , можно было из зачуханной и нищей России сделать Арабские Эмираты. Однако все бабло, миллиарды были выведены в офшоры. В России нет будущего, все идет к разложению, загниванию и распаду. Норвежцы отложили миллиарды долларов для будущего поколения за счет добычи нефти и газа. Международные эксперты называют Россию страной без будущего. Я половину своих детей оттуда эвакуировал, жду эвакуацию 2-й половины».

«Так называемые себя лидеры били баклушами целый год, ни на шаг не продвинувшись к победе. И по-прежнему педалируют идеи бредовые. 9 августа было уже ясно, что самозванец сам не уйдет , а будет лично раздавать приказы о подавлении протестов. Единственный выход, как сказал Прокопьев – это злая площадь, но со средствами, а не голыми руками. Запомните: мирным способом свободу у кровавых бандитов не отнять. Их тысячи, кто заслужил наказание за тяжкие и особо тяжкие, неужели вы полагаете, что они сами себя добровольно в тюрьму посадят?»

«Хоть я и не уроженец Беларуси, но безгранично люблю эту страну – народ и культуру. Здесь родились и выросли мои дети, и мне не может быть безразличной судьба как моих детей, так и судьба всего народа Беларуси. Вчерашнее подписание сдачи страны в разы усилило душевную боль, живущую все годы правления самозванца, и это тот самый момент, когда каждый, считающий себя настоящим мужиком, должен сделать правильный выбор: либо молчаливо и позорно позволить уничтожить нацию, либо дать решительный отпор озверевшим узурпаторам. Достаточно уже разговоров. Пора действовать, и действовать решительно. Пути назад нет. Россия принесет разруху и нищету нашему народу. Проснитесь уже, в конце концов! Это край! Посмотрите, что говорят «освобожденные от укрофашистов» жители Донецка. Если промолчим, это неминуемо придет к нам, и очень скоро. Жыве Беларусь! Слава Украине!»

«Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Надо исправлять то, что не сделали мгновенно в августе 2020. Все было бы уже по-другому и лучше. Сколько людей в заложниках у палача народа. Нам же говорили – надо было еще в 1996 убрать тапкам Таракана», — резюмируют читатели.

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