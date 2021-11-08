В чем состоит план Кремля для Беларуси? 11 8.11.2021, 8:33

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Следует внимательно читать военную доктрину.

Итоги заседания Высшего Государственного совета «союзного государства», которое на этот раз прошло в виртуальном режиме — Владимир Путин был в оккупированном Севастополе, а Александр Лукашенко в Минске — наблюдатели комментируют очень по-разному. Кто-то говорит о притеснениях для государственного суверенитета Беларуси, о ее «ползучей аннексии» соседней Россией. А кто-то доказывает, что вообще не произошло ничего существенного. Да, пресловутые «интеграционные карты» наконец согласованы.

Однако формулировки будущих интеграционных процессов, как и до их согласования, выглядят декларативными, нет никаких определенных сроков, никаких наднациональных институтов, ни единой валюты. Ведь в России постоянно — можно сказать, на протяжении десятилетий — говорят именно о такой интеграции, — пишет Виталий Портников для «Крым.реалии».

Но встает вопрос: а какие цели сейчас перед собой ставит Кремль, когда речь идет о Беларуси? И ответ на этот вопрос можно попробовать поискать в подписании единой военной доктрины, в создании новых учебно-боевых центров, в продолжении срока существования российских военных объектов на территории Беларуси, в обещаниях Александра Лукашенко укреплять и усиливать военное сотрудничество с Москвой.

Параллель, которую не так уж сложно заметить — это Абхазия. В этой самопровозглашенной республике, независимость которой от Грузии Россия признала в одностороннем порядке после российско-грузинской войны августа 2008 года, демократии больше, чем в России и Беларуси. Ее жители дважды отказывали в доверии политику, которого откровенно поддерживал Кремль и который фотографировался с Владимиром Путиным — Раулю Хаджимби.

Хаджимба — бывший кадровый сотрудник КГБ СССР. В далеком 2005 году он проиграл президентские выборы популярном в Абхазии Сергею Багапшу и никакие усилия Кремля — вплоть до «мандариновой блокады» республики — не заставили избирателей изменить свое мнение. А когда Кремль невероятными усилиями продавил избрание Хаджимби президентом в 2014 году — сразу начались встречи с Путиным и подписания интеграционных карт по-абхазски — его политическая карьера завершилась крахом.

После переизбрания на второй срок Верховный суд Абхазии не утвердил итоги выборов, и Хаджимбе пришлось отказаться от власти. Кремль с этим согласился. Но, с другой стороны, на данный момент Вооруженные силы самопровозглашенной республики были инкорпорированы в состав Вооруженных сил России. Это именно то, зачем России был нужен Хаджимба во главе Абхазии: он подписал с Путиным договор о союзничестве и стратегическом партнерстве, который предусматривает создание объединенных вооруженных сил. Аналогичное соглашение Москва подписала и с самопровозглашенной Южной Осетией. И беспокоиться о власти теперь ни к чему: если на территории республик находятся вооруженные силы, которые подчиняются Путину, а не президентам Абхазии и Южной Осетии, какая разница, за кого там голосует избиратель?

Лукашенко по сути подталкивают именно к такому варианту развития событий. Кремль сосредоточился на усилении своего военного присутствия в Беларуси. И если рано или поздно Москва добьется от него объединения Вооруженных сил и силовых структур, вопрос о власти в Беларуси будет решен без каких-либо выборов и будет иметь значение уже не то, кто в этой стране президент, а то, кто в этой стране Верховный главнокомандующий. А этим главнокомандующим, конечно, будет Владимир Путин.

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