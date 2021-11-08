«Тут все только зависит от организма человека, выдержит он эти полчаса или очередная смерть» 10 8.11.2021, 8:43

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иллюстрационное фото: dw

Перебои с кислородом в белорусских больницах нередко приводят к смертям.

«Белые халаты» рассказали о ситуации с коронавирусом в минских больницах:

— Из 10 ГКБ стало известно, что в больнице пациентов переводят по другим отделениям, всех с четверга просили дать максимальную выписку. Также сообщают, что были падения потоков кислорода 5 ноября. Сейчас медики наблюдают стандартный уровень подачи кислорода, дежурная смена 5 числа отмечала, что очень сильно падала подача кислорода. В 10 ГКБ разные ветки снабжения в разных отделениях: где-то дает 25л/мин, где-то 15л/мин, где-то 5л/мин. 5 ноября поток кислорода падал в 2-3 раза.

На текущий момент все госпитализации в 10 ГКБ прекращены, выписывают пациентов также по максимуму, если это допустимо.

Относительно кислородных проблем, коллеги приходят к общему выводу: больница просто не рассчитана на подачу кислорода в таком количестве и в таком режиме.

«Бывает по полчаса кислорода нет, и тут все только зависит от организма человека, выдержит он эти полчаса или очередная смерть.» — говорят медики.

По больнице высказывают сейчас несколько причин кислородных проблем: поломки на самой станции, проблема с баллонами и стратегический ход, чтоб снизить данные по летальности. Меньше госпитализация, больше выписка — меньше умерших.

Однако, пока это предположения, точной причины к сожалению, врачи не знают.

Помимо проблем с кислородом существуют и другие, не менее острые: отстутствие некоторых лекарств, такие, как, например, норадреналина, отсутствие пробирок на некоторые реактивы (сейчас в больнице затруднительно оценить коагулограмму и д-димеры даже у тяжелых пациентов), недостаточная оплата труда медиков.

Последние два месяца больница была переполнена. Все медики работали сверх норм по всем критериям. Отделения были буквально забиты пациентами. К сожалению, эти переработки никто медикам не оплатил. Были лишь громкие обещания. Медики вынуждены работать сверх ставки, поскольку очень остра нехватка персонала, а пациенты тяжелые и без помощи их оставить невозможно.

Такие дела. Беларусы, последние ковидные бастионы уже с трудом держатся под напряжением ситуации. Прививайтесь, носите маски, соблюдайте меры социального дистанцирование, оставайтесь дома. Берегите себя и тех, кто нас спасает.

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