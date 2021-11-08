Как Лукашенко разваливает белорусскую промышленность 13 8.11.2021, 9:12

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143 государственные предприятия обанкротились.

Не только «Трайпл» обанкротился. Министерство экономики ведет учет государственных организаций в процедурах экономической несостоятельности (банкротства). По состоянию на 1 сентября 2021 года 91 предприятие было на стадии ликвидации, 37 еще пытались спасти через процедуру санации.

«Белсат» изучил список:

Крупнейший банкрот по стоимости имущества –хозяйство «Комаровка» с юга Брестчины, включающее птицефабрику, производство пластиковых окон и дверей, деревообработку, производство кормов. Предприятие ликвидируют, имущество оценивают в 201,7 млн рублей. По данным предприятия, на лето 2019 года там работали 1300 человек.

У Борисовского предприятия музыкальных инструментов насчитали имущества только на 1545 рублей и 91 копейку. Ликвидируют предприятие, которое работало с 1935 года и производило широкоизвестные пианино «Беларусь».

В несколько десятков тысяч рублей оценили Борисовскую швейную фабрику, Слуцкий пивоваренный завод «Барановичидрев», «Гомельгазстрой», Новогрудский грузовой автомобильный парк, Бобруйский завод напитков…

На стадии ликвидации завод «Сукно», который называл себя крупнейшим в Беларуси производителем текстиля. Старые помещения завода – руины около минской площади Независимости.

Ликвидируют также Осиповичский вагоностроительный завод, Борисовский консервный завод и Борисовский хрустальный завод имени Дзержинского «Ковры Бреста», Могилевскую швейную фабрику «Веснянка», Молодечненский завод металлоизделий, Минский завод строительных материалов, Миорский льнозавод…

«Бобруйсктранс» еще не ликвидируют, идет конкурсное производство (смотрят на требования кредиторов и имущество предприятия). Семь лет назад водители «Бобруйсктранса» возили грузы на Кавказ и в Сибирь.

Управляющую компанию холдинга «Забудова» пытаются спасти санацией. Комплексный строительный комбинат из четырех заводов – в числе крупнейших в Беларуси, на рынке был 30 лет. Сейчас имущество управляющей компании холдинга оценивают в 53 млн рублей.

На стадии санации также Быховский консервно-овощесушильный завод, Гомельский и Пинский винодельческие заводы, Гомельский жировой комбинат, Молодечненский завод металлоконструкций, Могилевский завод «Строммашина», Минский завод отопительного оборудования

Многострадальное «Мотовело» ликвидируют, имущества у него на 48,8 млн рублей. В 1990-х годах «Мотовело» выкупил канадский инвестор, а в 2004 – м – хотел приобрести итальянский производитель скутеров «Каджива». Но профильному западному инвестору Лукашенко решил предприятие не продавать. Вместо этого –сначала национализировал завод и арестовал владельца (его осудили на 11 лет тюрьмы), потом отдал его офшорной австрийской компании, а затем снова забрал обратно. Банкротом «Мотовело» признали еще в 2018-м. На месте завода власти представляют «Технопарк».

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