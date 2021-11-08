Сельское хозяйство разгоняет инфляцию в Беларуси 8.11.2021, 9:24

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Проблему признали и в Нацбанке.

Проблемы в сельском хозяйстве негативно сказываются на экономике. Низкий урожай некоторых сельхозкультур и снижение поголовья скота, свиней и производства птицы разгоняет годовую инфляцию, а также тормозит рост ВВП. Проблему признают как в Нацбанке, так и эксперты. Zerkalo.io посмотрело, что происходит в сельском хозяйстве.

Проблему в сельском хозяйстве признали в Нацбанке, когда поясняли, почему в сентябре годовая инфляция превысила отметку в 10%. Одна из причин заметного роста цен — низкий урожай некоторых сельскохозяйственных культур. Вторая — снижение предложения на рынке мясной и молочной продукции. Это произошло из-за сокращения поголовья крупного рогатого скота, свиней и производства птицы по сравнению с предыдущим годом, а также из-за роста затрат производителей, которые они включили в конечную продукцию.

Ранее в Евразийском банке развития отмечали, что снижение производства в сельском хозяйстве из-за недобора зерна негативно сказывается на росте ВВП. Ранее эксперты банка прогнозировали, что из-за проблем с зерном годовая инфляция будет держаться в пределах двузначной цифры. Ожидания аналитиков оправдались.

Какая ситуация в сельском хозяйстве

По данным Минсельхозпрода, на 7 ноября в целом в стране намолотили 7 миллионов 851,1 тыс. тонн зерна. Год назад собрали 8 миллионов 946,9 тыс. тонн. Снижение наблюдается во всех регионах, но заметнее всего падение в Витебской и Минской областях — на 284,3 тысячи тонн и 227,9 тыс. тонн соответственно.

В этом году заметно упала урожайность зерна — 33,8 против 38,7 центнеров с гектара.

При этом по данным Белстата на 1 октября, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах оказался на 19,7% меньше, чем годом ранее.

По статистике Минсельхозпрода на 8 ноября, в нынешнем сезоне также меньше собрали кукурузы на силос и зеленого корма, но чуть лучше урожай сахарной свеклы и кукурузы, которая идет на зерно.

Данные по урожаю картофеля Минсельхозпрод уже не публикует в оперативной статистике. На 17 октября было собрано на 78,1 тысячу тонн меньше, чем годом ранее. Урожайность в этом году также была заметно ниже — 263,8 центнера с гектара против 284,6 центнера в прошлом.

При этом на начало октября в сельхозорганизациях насчитывалось на 1% меньше крупного рогатого скота, чем годом ранее, а свиней — на 8,4% меньше. К примеру, свиней большей всего потеряли за год в процентном соотношении в Гомельской, Минской и Могилевской областях (падение в пределах 13−16%). В плюсе по этому показателю только Гродненская область (+0,6%).

Напомним, по данным Белстата, в январе-сентябре производство в сельском хозяйстве упало на 6,6% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнению: в январе-августе это снижение было на уровне 4,6%. В январе-сентябре 2020 года производство увеличилось на 4,9%.

В январе-сентябре произвели скота и птицы в живом весе на 1 миллион 348,9 тысячи тонн (годом ранее — на 50,9 тысячи тонн больше). В сельхозорганизациях за последний год сократилось количество свиней — с 2,6 до 2,4 миллиона.

Ранее Госконтроля ранее было немало вопросов по уборке зерна. Среди них — низкая готовность зерноуборочных комбайнов, отсутствие механизаторов для работы на этой технике, неиспользование комбайнов, их разукомплектование, несвоевременное списание из-за непогашенного лизинга, потери зерна при уборке урожая.

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