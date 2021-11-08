«Не думал, что у нас столько доверчивых людей» 10 8.11.2021, 9:37

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Исповедь «ходоков», которые предлагают белорусам различные услуги.

Лет семь назад в нашу жизнь прочно вошли они — вежливые симпатичные парни и девушки, без приглашения являющиеся на дом. Эпидемия «ходоков» стартовала с «фильтрщиков» (торговцев посудой и прочим хозяйственным скарбом оставим в покое, так как они больше промышляли по офисам), эволюционировала до «оконщиков», а потом, передаваясь от одного ООО к другому, мутировала в «электриков», «газовщиков», «вентиляционщиков» и даже «канализационщиков». Каждый любитель легких денег хотел откусить свой кусок от кошелька доверчивого белоруса, пишет onliner.by.

«Ходоки», облаченные в универсальные спецовки и размахивающие красными «корочками» (которые редко кто удосуживался хорошенько рассмотреть), легко проникали и проникают в квартиры: даже кривить душой особо не надо — вид-то солидный. А там уже идет беседа по скриптам, помогающим «отрабатывать» пенсионеров и мам в декрете, которых легко запугать и которые готовы отдать любые деньги за то, чтобы поддерживать здоровье в порядке, а дом — в безопасности.

Когда «ходок», успешно закрывший сделку, удалялся и морок спадал, «осчастливленный» визитом человек осознавал, что его, грубо говоря, нагрели.

«Развели, одурманили, подсунули» — летели во все инстанции жалобы. Но…

Но правда в том, что все компании, держащие при себе «ходоков», работают более чем легально: регистрируют микроорганизации с уставным фондом рублей эдак в 50, получают свидетельство гособразца, платят налоги. Без приглашения ходят по домам? Так не запрещено! Предлагают услуги по завышенному прайсу? Вы вправе отказаться! И в самом деле: не под дулом же пистолета вас принуждают подписывать договор. Все делаете добровольно и сами, а значит, и спрос только с себя. Думать надо было.

До сих пор нам известно только об одном случае, когда на «ходоков» было заведено уголовное дело (возможно, на самом деле их больше). Случилось это в Гомеле: «повязали» «вентиляционщиков», так как они заранее достоверно знали, что «данная услуга включена в техническое обслуживание помещений и ее бесплатно оказывает обслуживающая организация ЖКХ».

Кстати, если уж говорить о «ходоках», то надо отметить, что многочисленные головы этой «гидры» всегда готовы идти на контакт: если нужен комментарий к статье про очередной случай «обслуживания» — пожалуйста. Причем беседовать будут вежливо и корректно, всячески указывая на то, что бизнес легальный, честный и, самое главное, нужный народу.

Но сегодня мы поговорим не с теми, кто организовывает этот «банкет», а с «ходоками» — теми самыми ребятами, которые приходят к нам домой и предлагают услуги. Если вы также работали в этой сфере и хотите дополнить картину, пишите в наш чат-бот или на почту ok@onliner.by.

«Главное, попасть в квартиру»

Лиза (имя изменено по просьбе героини) влилась в тему на заре становления «поквартирного» бизнеса. Будучи студенткой-заочницей, девушка искала подработку. И нашла: ее пригласили пройти собеседование на вакансию продавца бытовой техники. Как позже оказалось, продавать надо было фильтры для воды. Очень дорогие. В этом деле девушка задержалась на год, став в итоге менеджером-вдохновителем.

— На предварительной беседе с работодателем ни слова не было сказано о том, что надо будет ходить по домам и продавать фильтры для воды. Вся информация давалась дозированно и очень обтекаемо: мол, сложная бытовая техника, общение с людьми, — вспоминает Лиза. — При этом брать были готовы всех: я знаю, что на собеседование приглашали не только продавцов, но и людей, которые искали работу повара, учителя. А тех, кто удивлялся и задавал вопросы, старались переубедить, мол, по вашей специальности ничего нет, но вы можете попробовать себя в новом деле. В общем, было важно, чтобы человек пришел в офис, а дальше его старались раскрутить и обработать.

Девушка отмечает, что работа «ходоком» бесконечно далека от какой-либо дискриминации: сексизм, лукизм, эйджизм и так далее — вообще не про этот бизнес. Берут всех, значение имеют только обаяние и подвешенный язык. Единственное, отказать могут человеку, который с ходу ведет себя строптиво: такой способен расшатать коллектив.

— Собеседование всегда проходит стандартно: задаются самые обычные вопросы. При этом стоит отметить, что беседу и последующую обработку будет вести солидно выглядящий человек — такой, который излучает успех. И на успех он вас сразу будет мотивировать.

Первый день в компании был таким: нам рассказывали про шикарный отдых, яхты, поездки на острова, мол, каждые четыре месяца лучшие сотрудники отправляются в незабываемый тур (и это действительно так — люди ездили, но ума не приложу, как им удавалось три месяца подряд выполнять безумный план).

Нас так вдохновляли и заряжали энергией, что очень хотелось поскорее присоединиться. Помню, как вышла с собеседования и мечтала, чтобы меня взяли, хотя на тот момент еще даже не знала, что и как буду продавать.

После того как этап собеседования пройден, начинается обучение. Обычно двухдневное. И даже тогда, признается Лиза, ей, как и другим начинающим «ходокам», не сказали, что надо будет «путешествовать» не по островам, а по квартирам, брать контакты, продавать дорогущие фильтры. Продолжалась эмоциональная накачка: тренеры рисовали прекрасное будущее, сотрудники жадно впитывали все рассказы.

— Наконец нам рассказали, что есть кол-центр, который обзванивает людей, договаривается с ними о встрече и презентации, и мы к этим «тепленьким», заинтересованным горожанам уже едем. Но по факту, когда стали работать, выяснилось, что визитов по адресам от кол-центра крайне мало: надо самим ходить, звонить, уговаривать, собирать на улице контакты (якобы ты проводишь опрос по качеству воды в районе).

А вообще самой главной составляющей нашей работы были эмоции. Каждый день начинался с того, что с утра все «ходоки» приезжали в офис и шеф проводил двухчасовой тренинг. Он мотивировал и «заряжал» нас по максимуму, чтобы, выйдя в город, было безумное желание работать и заключать сделки. Нам включали видосы: то отдых показывали, то нарезки из «Волка с Уолл-стрит» и других похожих фильмов.

Также мы разыгрывали сценки, отрабатывая все возражения, которые могут возникнуть у людей. Через какое-то время я уже могла красиво ответить на любую, даже самую безумную фразу.

В общем, работа была построена таким образом, что мы сутками ходили «заряженные». Честно говоря, мы будто превращались в сверхлюдей: не хотелось есть, спать, заниматься чем-то другим — только ходить и продавать.

Работа любого «ходока» строится по шаблону, и один из самых важных этапов — «растопить лед». То есть дверь открывает недовольный человек, а тебе надо его сделать своим другом и не начинать продажи, пока «контакт» не случится. Причем «крючком» может стать что угодно: выглянул кот — отлично, похвали; открыла дверь пенсионерка — поинтересуйся, как она себя чувствует. В такой ситуации навыки психолога прокачиваются сами собой.

— В какой-то момент даже появился задор. Например, открывает дверь мужчина и грозит тут же спустить меня с лестницы, но я должна его переубедить и продать фильтр.

А вообще наши презентации длились по два-три часа, иногда до глубокой ночи: в компании была установка — ты не должен уходить, пока не дожмешь клиента, за упущенную сделку очень ругали.

Поэтому некоторые ребята реально сидели допоздна, вплоть до того момента, пока их не начинали выгонять. А еще важно было тут же, как только заключен договор, вызвонить сервисника и установить кран. Даже в час ночи. Иначе через некоторое время люди могут передумать и отказаться от сделки.

Не знаю почему, но в компании прямо очень хвалили менеджеров, которые сумели «раскрутить» пенсионерок: с радостью пересказывались истории, что вот такой-то так обработал бабку, что она пошла и достала ту тысячу, которую отложила на похороны. Меня такой подход очень смущал, я вообще, если видела, что покупка откровенно не по карману клиенту, аккуратно «сливалась» — так, чтобы у меня не было проблем на работе, но и чтобы не забрать у человека последнее.

Девушка признается, что семь лет назад фильтры она с коллегами продавала за $1000 в эквиваленте. Говорит, «агрегаты» были действительно хорошие, немецкие, а реальная их цена составляла долларов 800. «Вопрос был только в том, нужно ли это конкретным людям. Вот зачем семье, живущей в общежитии, такой дорогой фильтр? Они спокойно могут купить что попроще и быть полностью довольными. Но нас натаскивали на то, чтобы продавали всем, уговаривая и предлагая рассрочку на полгода или банковский кредит на два-три года, по которому были дикие переплаты», — вспоминает Лиза.

— Самым главным для нас было попасть в квартиру. А это, как оказалось, не так уж и сложно сделать: надо лишь сказать, что ты пришел с проверкой, мол, предоставьте доступ к крану. А дальше уже в ход идут продуманные фразы, и человек твой. Если ему пообещать скидку или подарок, он с радостью «сольет» всю свою записную книжку — контактов будет на несколько недель работы.

Со временем даже выработалась «профессиональная» примета: если люди меня покормили, значит, продажа состоится.

Что касается заработков, то на тот момент у «ходоков» оклада не было: что продал, то твое (конечно, определенный процент, а не вся сумма). Успешные продавцы могли и $1000 в месяц зарабатывать, а те, кому не повезло, оставались с нулем.

— Как бы то ни было, такая работа изматывает, через полгода у меня было эмоциональное выгорание. Договорились с руководством, что теперь я буду собеседовать и обучать новичков. В этой должности я проработала еще полгода, а потом бизнес затух и сошел на нет: продаж становилось все меньше, и смысла этим заниматься не было.

Дело в том, что молва по городу распространяется довольно быстро. Причем как люди передают информацию — меня загипнотизировали, зазомбировали, обманули. Но это не так: никто из нас не обладал искусством гипноза. Люди велись на эмоции, слова, а потом просто не могли признать, что где-то ошиблись, что у них нет денег, и придумывали вот такие отговорки, — заключает девушка.

«Поразился тому, сколько у нас доверчивых людей»

Роману также довелось поработать «ходоком». Случилось это лет пять назад. Опыт оказался «стремительным», но незабываемым.

— В то время я искал работу. Так как немного разбирался в электрике, решил подобрать что-то в этом направлении, — рассказывает минчанин. — Вышел на контору, которая предложила поработать менеджером по продаже услуг электромонтажа или что-то в этом духе. Так как изначально я откликался на вакансию электромонтажника, то даже обрадовался: в финансовом плане это казалось перспективнее, а разъездной характер работы меня более чем устраивал.

Меня пригласили на собеседование (оно же по совместительству обучение). Попросили прийти в костюме. На месте я обнаружил офис, расположенный на первом, административном этаже жилого дома. Сам офис не вызывал особого подозрения, кроме того что не было никаких вывесок. Как оказалось позже, занимала его фирма буквально около месяца.

В первый день стажировки нам (человек пять стажеров и один засланный казачок, который знал, какие вопросы надо задавать) рассказывали о различных бизнес-моделях. И на графиках, похожих на пирамиды, показывали баснословные суммы заработка, на которые можно выйти, начиная уже со второго месяца работы у них.

Нас убеждали, что сама фирма арабская, есть подразделение в Москве, сейчас вот начали работать в Беларуси (стартовали с Витебска). И якобы нынешний директор минского подразделения дорос до своей должности за полгода, а его доход сейчас составляет около $10 000. Таким образом нас уверяли, что все реально.

Пока шло обучение, нас постоянно заставляли дружно хлопать, бодро отвечать на вопросы и не менее бодро их задавать. Правда, чем именно мы будем заниматься, рассказали только на второй день.

А суть работы заключалась в том, чтобы ходить по квартирам и навязчиво предлагать услуги по банальным электромонтажным работам с прайсом в 3—4 раза больше обычного. Например, втюхивать замену розеток, старых автоматов: «Как?! У вас нет отдельной розетки для стиральной машины с заземляющим контактом?! Через полчаса наш монтажник придет и все сделает. Можно даже в рассрочку, автоматически с пенсии снимать будут!»

Мне пообещали оклад в 300 рублей и закрепили за одним неновичком, который уже второй месяц ходил по квартирам. Целый день я должен был работать с ним. Выглядел процесс так: нас — группу из трех-четырех человек — забрасывают в определенный район (обычно это старый «спальник»), и все отправляются трудиться по спискам, параллельно созваниваясь с оператором. Причем приветствуется, если ты не только по списку работаешь, а предлагаешь услуги всем подряд.

Честно говоря, я был в шоке! Впечатления остались на всю жизнь. Во-первых, я не ожидал, что у нас так много настолько доверчивых людей.

Одна молодая пенсионерка оставила нас одних в своей квартире на первом этаже, чтобы сходить в ближайший банкомат и снять всю (!) пенсию, чтобы ей заменили розетку в ванной, хотя до нашего визита она и не знала, что ей это нужно.

Во-вторых, я побывал в огромном количестве квартир, мягко говоря, не самого лучшего вида: были и алкаши-инвалиды, которые около часа рассказывали, как им плохо живется; были и пожилые люди, у которых нет родственников, чтобы за ними присматривать, а они не в состоянии даже пол подмести в квартире.

В общем, меня хватило на полдня. Потом я сказал, что мне надо идти, и ушел. Спустя пару дней мне звонил их «директор» и пытался выяснить причину «дезертирства». Я сказал все, что думаю. Он не был удивлен, но пытался меня переубедить. В итоге я просто сказал что-то в духе «каждому свое, а я на такое не способен». Больше он не звонил.

«Показали форму, а она почти как у „жэсовцев“»

У Евгения самый свежий опыт — полгода назад 26-летний молодой человек чуть не влип в вентиляционную историю. Говорит, как и все, искал работу, разместил резюме на одной из платформ и через очень короткое время получил звонок: приходите на собеседование.

— Девушка, которая мне позвонила, уверяла, что ищет сотрудника для работы в офисе. Предложила обычный рабочий график и пообещала, что мне не придется иметь дела с обзвоном клиентов — мол, только входящие звонки. Мне это было интересно, поэтому решил поехать. Офис конторы оказался в районе бывшего универсама «Рига»: все чисто, прилично, а самое главное, по коридорам и кабинетам бегали очень интересные люди — молодые, важные, занятые, — описывает первые впечатления Евгений.

Молодому человеку тут же предложили заполнить анкету: вопросы обычные, немного смутил разве что пункт о готовности использовать в работе личный транспорт. Но, подумав, Евгений решил, что опросник стандартный для всех, поэтому и есть расхождение с тем, что ему обещали.

— Затем меня пригласила в кабинет девушка, начала расспрашивать, почему ушел с прошлой работы. Я честно рассказал, что еще продолжаю трудиться и мне нужно будет время, чтобы уволиться. Меня клятвенно обещали подождать. Затем где-то полчаса, а может и больше, мы говорили о финансах: меня пытались убедить, что более выгодного места не найти. В этот момент начали закрадываться первые сомнения. Но к чему это все ведет, я еще не понимал, так как до этого ничего не слышал про так называемых вентиляционщиков. Также девушка уточнила, что работа будет частично связана с разъездами, так как все сотрудники — специалисты широкого профиля.

Следующим этапом была коллективная встреча: человек десять ребят (в основном в возрасте 18—23 лет) и меня собрали в одном зале, усадили на стульчики и снова дали какую-то анкету. Через несколько минут к нам присоединился энергичный молодой человек лет 25. Он начал рассказывать, как нам повезло и какие перед нами открываются перспективы.

Коуч, излучавший успешный успех, первым делом поинтересовался у собравшихся, сколько они хотели бы зарабатывать. Прозвучали суммы от 700 до 2000 рублей. Тренер сказал, что все возможно, причем довольно легко.

— Про работу в офисе тут же забыли. Все свелось к рассказам о баснословных суммах, которые мы станем зарабатывать.

Причем назывались конкретные цифры: если в месяц ты оформляешь от 1 до 49 успешных сделок, то за каждую заявку тебе заплатят 15 рублей, от 50 до 89 — 17 рублей, от 90 до 109 — 18 рублей. А если больше 110 заявок, то можешь рассчитывать на 20 рублей.

Также нас уверяли, что все эти сделки закрываются легко — мол, ребята за четыре неполных рабочих дня справляются. Кроме того, нам полагался оклад: от 66 сделок — 300 рублей, от 110 — 500 рублей. Вместе с процентами выходило очень даже неплохо. Обрисовывали и перспективы карьерного роста: если хорошо работаешь, становишься менеджером и курируешь молодежь. Затем растешь до старшего менеджера, топ-менеджера и управляющего.

Молодой человек отмечает, что про саму вентиляцию (как она устроена, в каких домах какие сюрпризы можно ждать) говорили минимально. Деньги и только деньги!

— Примечательно, что контора хоть и частная, но неплохо «косит» под государственную. Нам показали рабочую одежду, и знаете, ее едва отличишь от той, в которой ходят сотрудники ЖЭСов и прочие. Да, на спине написано верное название, но кто будет вчитываться? Для неподготовленного человека такая роба — уже повод открыть дверь и начать разговор.

Также для нас провели тренинг, как работать с клиентами, как заинтересовывать и отрабатывать возражения. Но я уже слушал вполуха — просто хотелось встать и уйти. Зря не сделал этого.

На совсем молодых парней, конечно, обещание огромного заработка произвело впечатление. А я понял, что слишком это мутно. Когда мы все вышли на улицу, я спросил: «Ребят, что вам обещали — работу в офисе или ходьбу по квартирам?» Все ответили, что звали их в офис. Тогда мне окончательно стало все понятно, я попрощался и ушел.

Потом мне позвонили: «обрадовали», что я прошел второй этап и должен прийти в офис. В ответ я дал понять, что предложение меня не интересует. Больше не беспокоили, — отделался от навязчивых ребят Евгений.

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