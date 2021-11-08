Журналисты обратили внимание на странные детали встречи Виктора Лукашенко в Катаре

Журналисты обратили внимание на странные детали встречи Виктора Лукашенко в Катаре22
- 8.11.2021, 9:41
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Обращают на себя внимание две особенности.
Катарский информационный портал Marsal Qatar опубликовал фото встречи премьер-министра Катара и министра внутренних дел этой страны Халеда бен Халифы Аль Тани и Виктора Лукашенко, пишет «Салiдарнасць».
Обращают на себя внимание две особенности: характерная поза Виктора Лукашенко, которому пришлось надеть маску, а также отсутствие официального флага Беларуси.
С чем связано такое отношение к белорусскому официальному флагу, не совсем понятно. Белорусского правителя и его родственников всегда принимали в Катаре с особым шиком, учитывая давнюю дружбу и то, как катарские шейхи осваивают белорусские угодья.
В новостях катарских СМИ Виктора Лукашенко назвали спецпосланником правителя Беларуси и президентом Национального олимпийского комитета. Сообщается, что шейх и сын Лукашенко «обсудили двусторонние отношения между двумя странами и пути их укрепления и развития». Однако можно предположить, что цель визита все же несколько иная.