Журналисты обратили внимание на странные детали встречи Виктора Лукашенко в Катаре 22 8.11.2021, 9:41

61,772

Обращают на себя внимание две особенности.

Катарский информационный портал Marsal Qatar опубликовал фото встречи премьер-министра Катара и министра внутренних дел этой страны Халеда бен Халифы Аль Тани и Виктора Лукашенко, пишет «Салiдарнасць».

Обращают на себя внимание две особенности: характерная поза Виктора Лукашенко, которому пришлось надеть маску, а также отсутствие официального флага Беларуси.

С чем связано такое отношение к белорусскому официальному флагу, не совсем понятно. Белорусского правителя и его родственников всегда принимали в Катаре с особым шиком, учитывая давнюю дружбу и то, как катарские шейхи осваивают белорусские угодья.

В новостях катарских СМИ Виктора Лукашенко назвали спецпосланником правителя Беларуси и президентом Национального олимпийского комитета. Сообщается, что шейх и сын Лукашенко «обсудили двусторонние отношения между двумя странами и пути их укрепления и развития». Однако можно предположить, что цель визита все же несколько иная.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».