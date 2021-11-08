В Украине начнут отстранять от работы непривитых сотрудников 2 8.11.2021, 9:49

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Опубликован список профессий.

В Украине с 8 ноября вступило в силу постановление Кабинета министров №1096 от 20 октября. Документ обязывает отстранять от работы непривитых сотрудников, вакцинация для которых по профессиональному признаку является обязательной.

В перечень профессий для обязательной вакцинации включены сотрудники:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

вузов, техникумов, колледжей, школ, детских садов, интернатов и заведений последипломного образования независимо от типа и формы собственности.

Если они не вакцинированы и отказываются от прививки, руководство учреждений должно отстранять их от работы. Требование постановления не распространяется на работников, имеющих абсолютные противопоказания к вакцинации, подтвержденные медицинским заключением.

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