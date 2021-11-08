Беларусь собралась получить от России эскадрилью ударных вертолетов 11 8.11.2021, 9:58

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иллюстрационное фото

За какие деньги – неизвестно.

Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси Игорь Король в эфире государственного телеканала СТВ рассказал о планах на закупку российских вертолетов.

Он напомнил, что Беларусь получила батальонный комплект машин БТР-82А, который поступил в 120-ю механизированную бригаду, и сообщил, что в ближайший месяц второй подобный батальонный комплект поступит в 6-ю механизированную бригаду.

«Где-то к середине следующего года» в Беларусь должны поступить новые вертолеты. В видеосюжете говорится о модели «Ми-25П», в тексте – о «Ми-35П». Второе более вероятно: говорится о модели-преемнице «Ми-24» (а это «Ми-35П»), и в ноябре 2020 года сообщали, что Беларусь планирует закупить четыре «Ми-35П».

Однако сейчас речь идет о закупке «эскадрильи», а это может значить и 12 вертолетов. Сколько именно хотят купить, не сообщается.

Цена одного такого вертолета неизвестна, но в 2015 году российская Федеральная служба безопасности искала поставщика пяти «Ми-35» по 9 млн долларов за единицу, отмечает «Белсат».

На вооружении у Беларуси есть старшие ударные вертолеты «Ми-24».

Такие вертолеты, в зависимости от модификации, могут использоваться и против аналогичных воздушных целей, и против наземных, и для десанта, и для транспортировки грузов.

Против кого их собирается выставить Беларусь, не сообщается, однако представитель Генштаба в сюжете СТВ рассказывал о том, что «происходят определенные подготовки военные со стороны наших оппонентов», упоминал Польшу в частности.

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