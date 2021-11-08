«Рабочих они боятся как огня» 8.11.2021, 10:03

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Ради этого стоило все начинать.

Точно подмечено, что любое активное действие или призыв сторонников перемен порождает непропорциональную (читай – неадекватную) реакцию хунты и неминуемые ошибки с ее стороны, пишет Telegram-канал «Минская Семибоярщина». Так было с запущенным флэш-мобом «Носи маску, если ты против Лукашенко». Можно не сомневаться, что именно в результате этого гауляйтер принял эмоциональное решение об отмене масочного режима и других ограничений в разгар очередной смертоносной волны. Теперь даже в российских СМИ его открыто называют «ковид-диссидентом». Его «прыганье» по красным зонам накануне встречи с Путиным в Кремле оценили как очередное самодурство. Очевидно, стоить Лукашенко сие будет очень дорого. Поэтому каждая наша инициатива может иметь далеко идущие последствия, не видные в первом приближении.

Известно: «вода камень точит». Это же относится ко всем нашим попыткам раскачать режим. В том числе к инициативе Белорусского объединения рабочих. Уместно вспомнить призыв Марии Колесниковой: «Долбить, долбить и долбить!». Именно долбить, а не вечно согласовывать, подготавливать и выверять политически выгодный для некоторых момент!

Ко всей «забастовочной картинке» хотим добавить одну красноречивую деталь. 1 ноября, а кое-где и до сих пор, возле крупнейших промышленных предприятий страны нервно дежурили отряды карателей. В штатском и по форме. На служебных авто и на личном транспорте. Обстановка была нервная. Рабочих они «боятся как огня». Так вот, тысячи работников, которые все же шли на свои рабочие места утром увидели возле заводских проходных дежурившие по их душу «милицейские бобики». В этот момент каждый из них в глубине души осознал свое действительно рабское положение. Многое подзабылось с августа 2020, поэтому это напоминание было очень важным. Тот кто прошел заводскую проходную сквозь антизабастовочный конвой, не забудет этого никогда. Это символичнобе и отложится в памяти каждого рабочего.

Нет сомнений: в нужный момент гегемон сомкнет ряды свободных белорусов и перемены совершатся. Ради этого стоило все начинать.

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