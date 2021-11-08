Доктор Владимир Мартов о перебоях в подаче кислорода: Каждый раз — это трагедия 4 8.11.2021, 10:15

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Владимир Мартов.

Фото: Александр Веледимович

Основные проблемы в медицине не решаются.

Владимир Мартов — человек, который одним из первых заявил о проблемах с кислородом не скрывая ни лица, ни имени, ни масштаба проблемы. В своем ЖЖ он пишет о ситуации с COVID-19 в Беларуси:

— В марте 2021 я предал огласке ситуацию, когда перебой с подачей кислорода в моей Витебской БСМП привел к тяжелейшим последствиям. Меня уволили. Зам.министра (милейший человек, судя по всему, но "его заставили") выступил с программным заявлением: "Кислород не важен".

С тех пор до меня доходят сигналы, что перебои с подачей кислорода в больницах Беларуси — скорее норма, чем случайность. Каждый раз — это трагедия, даже если это 2 человека, даже когда это 6 человек, или больше.

Но кроме того, что гибнут конкретные пациенты, особенный ужас — в расхолаживании медперсонала, в исчезновании того самого "драйва", который способен спасти того уникального, кто должен был бы "по законам медицины" умереть. А этот "драйв" — то что делает медицину медициной.

Выживание пациента в критическом состоянии придает профессии тот смысл, которым можно гордиться. А если "все все равно умрут" — в этом случае мы просто ходим на работу и получаем зарплату помесячно и в рамках Трудового законодательства. Клерки от медицины вместо медработников.

Между тем перебои с подачей кислорода стали едва ли не самой важной новостью из больниц, где лечат ковид. Лозунги "Кислород не важен" и "Никто не умер, вы ничего не докажете" декларируются не от хорошей жизни...

Даже не нехватка аппаратов ИВЛ, даже не нехватка мест в больницах, даже не нехватка кислородных точек для пациентов... — Пациент, добравшийся до больницы, получивший заветное место у точки, подающей кислород, просто в один прекрасный момент может лишиться...

...и всего остального…

***

А кислород кончается то там, то здесь. Я — доктор и я не понимаю, какие проблемы — решить технические проблемы? Это же не атомная электростанция и не полет на

Луну! — Это простая физическая задача с объемом, давлением, площадью сечения труб и т.д. На решение этой задачи был отпущен год.

Ничего не решено. Не решается. Нет даже задачи это решать. Смотрел стрим с Украины: медики счастливы , что их тоже пригласили на разговор "в верхах". Потому что "их губернаторы" докладывают "наверх", что все хорошо, и проблем с кислородом нет. Украинским медикам губернаторы тоже "приказывают молчать". И медики "заговорили".

И это — Украина. Это — не Беларусь.

Но и там и там важно быть "человеком Системы».

***

Технические проблемы решаются технически. Не решая проблему — ее не решить. Чего проще: бросить все усилия на решение несложной технической проблемы. Она ведь не в нехватке кислорода, как такового, а в перебоях подачи того что есть, всовершенно разобранном состоянии технического персонала, в несоответствии поставленных задач перед медперсоналом и техническими возможностями больничных систем. Проблема — в нерешении загодя (это главное!) всех этих проблем.

...Так приведите в соответствие!

Нет!

***

Много лет назад у меня возник конфликт с тогдашними организаторами здравооохранения. Они меня удивили логикой: если кончились расходники к "буржуйскому" оборудованию, то нужно никому не сообщать и промолчать, а пациента "по-тихому" похоронить. Это — "патриотизм".

Но если поднять вопрос о поиске этих самых расходников — ты враг и "иностранный агент".

Патриоты рулят.

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