Reuters: В китайской пустыне заметили полноразмерные муляжи боевых кораблей США 7 8.11.2021, 10:26

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фото - ЕРА

Фотофакт.

В пустыне Синьцзян-Уйгурского автономного района китайские военные создали макеты "в форме авианосца ВМС США и других американских кораблей". Такое предположение выдвинули в Reuters, показав спутниковые фото от компании Maxar Technologies.

"Возможно, (макеты сделаны) в качестве учебных целей", – пишет агентство.

China builds mockups of U.S. Navy ships in area used for missile target practice https://t.co/agkyfNjFq4 pic.twitter.com/KQaq181fJi — Reuters (@Reuters) November 8, 2021

Журналисты рассмотрели на снимках из пустыни Такла-Макан, где расположен новый полигон для испытания ракетных вооружений, полномасштабные контуры авианосца и двух эсминцев типа "Арли Берк".

Минобороны Китая пока не ответило на запрос агентства о комментарии.

В последние годы Китай наращивает противокорабельный потенциал, в частности против ВМС США, так как напряженность с Вашингтоном по-прежнему остается высокой из-за посягательств Пекина на территорию Тайваня и акваторию Южно-Китайского моря.

США летом предупредили Китай, что будут защищать союзника – Филиппины, если силы этого островного государства будут атакованы в Южно-Китайском море.

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