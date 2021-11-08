Как укрепить иммунитет и запастись витаминами осенью 8.11.2021, 10:40

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Рекомендации диетолога.

С наступлением холодов каждый задается вопросом укрепления иммунитета. Кто-то скажет, что летом все налегали на фрукты и овощи, так что запас есть. Но этого, оказывается, мало. Осенью организму все равно нужна дополнительная витаминная “доза”, чтобы пережить зиму и эпидемии, пишет healthinfo.ua

Так, какие же продукты необходимо употреблять осенью, чтобы “запастись” витаминами на зиму? Осенью полки магазинов и рынков изобилуют сезонными фруктами и овощами: морковь, свекла, капуста, тыква, яблоки и груши.

“Если вам нужно укрепить иммунитет, повысить эффективность вакцинации или нужна профилактика кардиологических или онкологических заболеваний, следует ежедневно употреблять морковь, свеклу и тыкву. Их объединяет одно – бета-кератин или провитамин А”, – советует диетолог Борис Скачко.

Чем полезна тыква, свекла и морковь

Тыква богата витаминами C и E, фолиевой кислотой и железом, которые полезны для укрепления костей, роста ногтей и волос.

В свекле содержатся витамины B, PP, калий, магний, йод и марганец.

Морковь – вообще незаменимый источник клетчатки, в ней содержатся витамины C, B1 и B6.

О сезонных фруктах тоже забывать не стоит, ведь яблоки, груши и сливы – бесценные источники полезных веществ. Эти доступные продукты считаются отечественными осенними суперфудами и употребление их обязательно. Тем более, что цены на наши локальные фрукты осенью более чем доступные.

Фрукты можно есть сырыми либо готовить, стараясь минимально подвергать их термальной обработке. Диетолог также рекомендует приготовить из этих компонентов полезный напиток – компот или узвар. В компоте есть глюкоза, полезная для мозга, и пектин, который улучшает работу кишечника, а еще выводит холестерин.

Чем полезны груши

Груши содержат витамины A, C, B1 и B2, а также ниацин и фолиевую кислоту. Этот фрукт влияет на работу мозга и помогает в борьбе с инфекциями.

Чем полезны яблоки

Яблоки богаты витаминами C, K, а также клетчаткой и железом, что помогает снизить риски диабета. А слива – источник калия и кремния, она улучшает память и нормализует сон.

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