ЕАБР: В Беларуси могут еще раз вырасти процентные ставки по кредитам 1 8.11.2021, 10:49

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Всем виной — инфляция.

До конца года в Беларуси может вырасти ставка рефинансирования, прогнозируют эксперты Евразийского банка развития. К ней привязаны ставки по многим банковским кредитам. Причина возможного роста — разогнавшаяся инфляция, которая превысила отметку в 10%. Ранее аналитики ЕАБР уже заявляли, что белорусские власти могут повысить эту величину, а также процентный потолок по кредитам, которого придерживаются банки. Последний прогноз уже реализовался, пишет zerkalo.io.

Аналитики ЕАБР допускают, что на фоне двузначной инфляции Нацбанк может повысить ставку рефинансирования в ноябре-декабре текущего года до 10% (сейчас она составляет 9,25%). Ранее эксперты этого банка уже выступали с прогнозом по росту этой ставки. То есть проценты по кредитам, которые привязаны к ставке рефинансирования, могут вырасти в таком случае на 0,75 процентных пункта.

В ЕАБР также ожидали, что до конца этого года белорусские власти повысят расчетные величины стандартного риска (РВСР). Проще говоря, это процентный потолок по кредитам, его придерживаются банки. С 1 ноября этот показатель повысили.

В целом аналитики этого банка не ожидают смягчения условий кредитования в ближайшие месяцы, учитывая очередное повышение Нацбанком РВСР, которые влияют на стоимость кредитования для населения и организаций.

Тем временем за 9 месяцев кредиты в национальной валюте в Беларуси выросли на 4,1%, отмечают в ЕАБР. «При этом кредиты госсектору увеличились на 11,1%, а частному — на 1,8%. В последние месяцы рост кредитования несколько активизировался, в большей степени — в сегменте госсектора. Это может быть связано в том числе с наличием профицита банковской ликвидности, которая пока выливается на кредитный рынок в ограниченных объемах», — поясняют в ЕАБР.

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