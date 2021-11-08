Симптомы COVID-19 изменились: под что маскируется опасный вирус
- 8.11.2021, 10:59
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Как поменялись самые частые симптомы коронавируса.
Симптомы коронавируса стали походить на симптомы ОРВИ и грипп. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, д.м.н., профессор Наталья Пшеничная, пишут РИА "Новости".
По ее словам, все больше у пациентов встречается насморк и боль в горле, а вот потеря обоняния и вкуса отошли на второй план.
"В 30-50% случаев в дебюте болезни стала встречаться диарея и другие проблемы со стороны ЖКТ", - сказала Пшеничная.
Она отметила, что вирус может размножаться в кишечнике даже после выздоровления, а у части пациентов его можно обнаружить в кишечнике даже спустя несколько месяцев после болезни.