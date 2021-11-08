«Прирост дефицита медиков случится вот прямо в ближайшее время» 6 8.11.2021, 11:47

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Как белорусские власти создали себе проблемы.

Телеграм-канал «Письма к дочери» о миграционном кризисе, который выходит из-под контроля.

— В пятницу белорусские власти хотели запретить Бога, но не смогли найти. Поэтому объявили вне закона молитву.

И, конечно, для власти, у которой молитва становится экстремизмом, нет ничего естественнее чем закрепостить врачей. Просто, надо же с кого-то начать.

Я даже не буду говорить про все эти не имеющие никакого практического значения, эфемерные вещи, вроде справедливости или налогов, которыми мы с тобой оплачиваем все это бесплатное образование. И про среднесрочные перспективы, в смысле врачей, которые уедут из страны еще школьниками, не буду тебе говорить. Ведь когда кое-кто говорил, что врачам, уехавшим работать на Запад, лучше не возвращаться, он же не думал про перспективу получить в стране дефицит медицинских кадров через несколько месяцев. Сказал и сказал. И когда увольняли врачей сомнительной лояльности, про среднесрочную перспективу тоже никто не думал.

Но вот за краткосрочную перспективу я тебе два слова все-таки скажу. Потому что, как я себе понимаю, те кто сомневался по поводу отъезда, теперь будут сомневаться гораздо меньше. А некоторые, после этих слов, даже не будут сомневаться и постараются уехать, пока еще можно. То есть, прирост дефицита медицинских кадров случится не в какой-нибудь перспективе, а вот прямо в ближайшее время, в разгар эпидемии, когда эти кадры особенно нужны.

Так что когда люди сетуют, что белорусские власти не думают о каких-нибудь отдаленных перспективах, то зря они так. Белорусская власть так устроена, что она в принципе предпочитает не задумываться о перспективах и последствиях.

Вот когда власти затевали великое переселение народов, они думали о всяких приятных для себя вещах. О том сколько проблем они доставят Евросоюзу. А, скажем, об организационных сложностях потоками власти не думали.

Евросоюзу выросшие потоки мигрантов через белорусскую границу, конечно, доставляют некоторые неудобства. Но, у белорусских властей, в отличие от европейцев, нет ни ресурсов, ни опыта, ни чувства такта, чтобы эффективно контролировать тысячи людей чужой культуры, которые не хотят, чтобы их контролировали.

И, мне кажется, что власти сильно переоценивают возможности своих красауцау. Потому что, одно дело – подписать задержанного на экстремистские каналы, и совсем другое – найти в приграничном лесу курдов, которые не хотят, чтобы их нашли. Для этого требуются немного разные навыки оперативной работы.

Но, нежелательные последствия и отсутствие последствий, на которые рассчитывали – не повод чтобы остановиться. И, судя по планам белорусских властей по увеличению пассажирских авиаперевозок, количество мигрантов у нас в стране скоро сравняется с общим количеством красауцау.

Вообще, вот если подумать, то все проблемы, которые потом приходилось героически преодолевать, белорусские власти сами же себе и создали. И не просто как-нибудь случайно создали, в качестве непредвиденных побочных последствий, а старались изо всех сил, чтобы эти проблемы у них появились. Как с самолетом, дефицитом медицинского персонала, съежившейся многовекторностью и даже протестами. И, кто, получается, им тогда главная оппозиция?

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