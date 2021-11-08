Нелегалы свернули в лес недалеко от границы с Польшей

Нелегалы свернули в лес недалеко от границы с Польшей26
- 8.11.2021, 11:59
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Готовится крупная провокация со стороны режима.
Сегодня появилось видео, как сотни мигрантов движутся к границе Польши. Видео было снято недалеко от пограничного перехода Брузги.
Колонна, которую охраняют белорусские силовики, свернула в лес недалеко от границы.
Напомним, режим Лукашенко свозит в страну нелегалов, которых затем направляет на границу с ЕС. Мигрантов используют в качестве оружия в гибридной войне со странами-соседками.