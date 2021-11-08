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Видеохит: Обезьяна пришла на шопинг в продуктовый магазин

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  • 8.11.2021, 12:07
  • 4,254
Видеохит: Обезьяна пришла на шопинг в продуктовый магазин

Животное отлично усвоило человеческую привычку.

Эта обезьяна усвоила одну человеческую привычку — она регулярно отправляется на шопинг в продуктовый магазин, пишет 120.su.

Продавцам и покупателям остаётся только мириться с присутствием животного. Впрочем, досады оно практически ни у кого не вызывает, и многие люди предпочитают похихикать над повадками зверька и снять его на видео. Необычная покупательница, которая знает, где находится самая вкусная еда, кое-что ест на месте, а кое-что забирает с собой.

Правда, обезьяна постоянно забывает заплатить за товары, но это вполне логично — видно же, что у любительницы шопинга каждый раз нет с собой кошелька.

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