Видеохит: Обезьяна пришла на шопинг в продуктовый магазин

Видеохит: Обезьяна пришла на шопинг в продуктовый магазин2
- 8.11.2021, 12:07
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Животное отлично усвоило человеческую привычку.
Эта обезьяна усвоила одну человеческую привычку — она регулярно отправляется на шопинг в продуктовый магазин, пишет 120.su.
Продавцам и покупателям остаётся только мириться с присутствием животного. Впрочем, досады оно практически ни у кого не вызывает, и многие люди предпочитают похихикать над повадками зверька и снять его на видео. Необычная покупательница, которая знает, где находится самая вкусная еда, кое-что ест на месте, а кое-что забирает с собой.
Правда, обезьяна постоянно забывает заплатить за товары, но это вполне логично — видно же, что у любительницы шопинга каждый раз нет с собой кошелька.