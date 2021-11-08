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Как в Гомеле в первый день забастовки пробили колеса троллейбусов

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  • 8.11.2021, 12:16
  • 9,030
Как в Гомеле в первый день забастовки пробили колеса троллейбусов
иллюстрационное фото

Власти пытались скрыть этот факт.

1 ноября в тг-каналах публиковалась информация о том, что в одном из троллейбусных парков в Гомеле была выведена из строя техника.

«Флагшток» поговорил с сотрудниками КУП «Горэлектротранспорт». Информация подтвердилась: на территории троллейбусного депо № 1 в более чем 10 троллейбусах оказались пробиты колеса.

Но ведь чиновник опроверг эту информацию в госСМИ? Если внимательно изучить официальные комментарии, то это не совсем так. Заместитель директора по идеологической работе КУП «Горэлектротранспорт» Сергей Кончиц прямо не опроверг информацию о пробитых колесах:

«Если и бывают единичные случаи недовыпуска троллейбусов, то по причине болезни водителя. В Гомеле общественный транспорт работает в штатном режиме».

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