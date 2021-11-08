Вражда народов в России Telegram-канал «Сито Сократа»

8.11.2021, 12:39

3,368

Что стоит за обострением национального вопроса?

Межнациональные противостояния в «русском мире» становится новым и очень важным политическим трендом. Никакого гармоничного общества, как оказалось путинистам выстроить не удалось, а лиц славянской национальности категорически достала диктатура кавказских нацменов. Эпизод с нападением на отца с сыном в Новой Москве был информационно подхвачен «патриотами» из ГРУ, и породил острую полемику в российском обществе. Дошло даже до публичной «чечено-армянской войнушки» олицетворенной перебранкой между двумя высокогорными представителями на российском политическом олимпе – главой Чечни Кадыровым и главредом главного рупора путинской пропаганды RT Симоньян. После того, как последняя призвала поголовно проверять регистрацию у понаехавших, разорвало чеченского шайтана, который призвал «уроженку Кавказа» хоть иногда проверять информацию, и только потом хайпить на темах деструктивной роли «кавказцев».

По сути, Кадыров прав, и СКР давно нужно было бы привлечь «понаехавшую» Симоньян к уголовной ответственности по статье 282 УК РФ, которая тянет на срок от 2 до 7 лет за решеткой. Но, как говориться: кто ж ее посадит, она же бешеная пропагандистка «русского мира». На волне хайпа решил выехать и новоприбывший днровский депутат-боевик от ЕР Александр Бородай, который призвал остановить массовой строительство мечетей, как центров экстремизма. Сам верховный нохчо быстро смекнул, что дело пахнет керосином, и вместе с армянской кормилицей лапшой могут под шумок начать вырезать и чеченскую мафию обложившую данью всю Россию. Чеченский фрайер быстро сдал назад и даже стал защищать оппонентку, рассказывая: «Кавказ – это прекрасный край». Похоже, обоих ждет пендаль от Путина, если конечно «царь» еще что-то решает в стране.

Тезис о «прекрасных кавказцах» был моментально опровергнут массовой дракой в подмосковном Домодедово с участием не менее чем 20 человек. Пресловутые кавказцы избили местных жителей, в том числе подростков. Все началось со словесной перепалки, которая переросла в мордобой со стрельбой. В МВД все стремятся быстро замять, и есть данные, что «драка была не за район». Такая же история произошла на выходных в Казани, где в массовой драке «30 человек дубасили друг друга», а у одного нашли пистолет. 16 человек задержали и доставили в ОП «Япеева». Якобы в конфликт вступили пьяные молодые люди из разных компаний, повздоривших на вечеринке. Хотя когда COVID-19 с его жесткими ограничениями на дворе – какие вечеринки?

Резонный вопрос возникает о версиях причин обострения национального вопроса. Во-первых, истоки проблемы коренятся в деградации российских «силовиков», которые уверенной поступью повторяют путь их советских коллег, проспавших национальный вопрос. Пока все силы МВД, ФСБ, Росгвардии брошены на подавление инакомыслия, даже среди детей, «навальнистов» и бросальщиков пластиковых стаканчиков межнациональный экстремизм вышел из берегов.

Во-вторых, если межнациональное противостояние является управляемым, то его могут использовать для прикрытия других более серьезных общественных проблем. Провал борьбы с пандемией, падение доходов россиян и рост цен намекают на откат в лихие девяностые, и чтобы «глубинный народ» меньше об этом думал его запугивают кавказской темой. В-третьих, обострение совпало с протаскиванием законопроекта Клишаса-Крашенинникова об отмене «президентов» и цементировании вертикали путинской власти, возможно под шумок хотят укротить татарстанские элиты. На конец, в-четвертых, некие силы с помощью межнациональной розни хотят ускорить трансфер и подвинуть Путина. Он вступил в завершающий этап правления, ждать от него чего-то значимого уже не стоит. Поскольку надежд на прорывы нет, то крепнут антимосковские настроения в глубинке, ведь там хорошо понимают, что в условиях отсутствия работающих государственных институтов власти – каждый сам за себя…

Telegram-канал «Сито Сократа»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».